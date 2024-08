Boeing planeja alterar projeto para evitar novos incidentes com porta do 737 MAX

A Boeing anunciou na terça-feira que planeja fazer alterações de projeto para evitar novos incidentes como o ocorrido em um 737 MAX 9 operado pela Alaska Airlines, quando uma porta desativada da aeronave se desprendeu em pleno voo em janeiro.

O órgão norte-americano de fiscalização National Transportation Safety Board (NTSB) e a Boeing disseram que ainda não determinaram quem removeu e reinstalou o componente da porta do avião durante a produção.

O NTSB concluiu o primeiro de dois dias de audiências na terça-feira, que durou quase 10 horas, sobre o incidente que prejudicou gravemente a reputação da Boeing, levou à paralisação do MAX 9 por duas semanas, proibiu a empresa de expandir produção, além de ter gerado uma investigação criminal e a saída de vários executivos importantes da empresa.

A vice-presidente sênior de qualidade da Boeing, Elizabeth Lund, disse na audiência que a fabricante de aviões está trabalhando em mudanças de projeto que espera implementar dentro de um ano e, em seguida, reequipar toda a frota para evitar um incidente futuro.

"Eles estão trabalhando em algumas mudanças de projeto que permitirão que a porta desativada não seja fechada se houver algum problema até que ela esteja firmemente fixada", disse Lund.

Os investigadores afirmaram que a porta desativada do MAX 9 operado pela Alaska não tinha quatro parafusos importantes.

As audiências estão analisando questões que incluem a fabricação e as inspeções do 737, sistemas de gerenciamento de segurança e qualidade, supervisão da FAA e questões relacionadas à abertura e ao fechamento da porta desativada.

Na terça-feira, a presidente do NTSB, Jennifer Homendy, criticou as práticas de segurança da fabricante de aviões e disse que ela precisa tomar medidas para melhorar. "A cultura de segurança precisa de muito trabalho", disse Homendy.

O NTSB voltará sua atenção na quarta-feira para a supervisão da Boeing pela FAA, disse Homendy. O administrador da FAA, Mike Whitaker, disse em junho que a agência estava "muito distante" da supervisão da Boeing antes do acidente.

Lund disse que dois funcionários da Boeing que provavelmente estavam envolvidos no incidente do MAX 9 da Alaska foram colocados em licença administrativa remunerada.

A diretoria também divulgou 3.800 páginas de relatórios factuais e entrevistas da investigação em andamento.

A Boeing disse que não existe nenhuma documentação para sobre a remoção dos quatro parafusos que estavam faltando. Lund disse que a Boeing agora colocou uma placa azul e amarela brilhante no componente quando ela chega à fábrica, que diz em letras grandes: "Não abra" e acrescentou requisitos específicos caso ele precise ser aberto e procedimentos para garantir que ele não seja aberto inadvertidamente.

Em uma entrevista com o NTSB, um comissário de bordo descreveu um momento de terror quando a porta desativada se desprendeu. "E então, de repente, houve um estrondo muito alto e muito ar, como se a porta tivesse se aberto", disse o comissário de bordo que não teve seu nome revelado. "As máscaras caíram e vi a cortina da cozinha ser sugada em direção à cabine."

Lund disse na terça-feira que a produção mensal de MAX da Boeing ainda está "na casa dos 20", muito menos do que os 38 por mês que a empresa está autorizada a produzir. "Estamos trabalhando para voltar a subir", disse Lund ao NTSB.

Defeitos na fuselagem

Jonathan Arnold, inspetor de segurança da aviação da FAA, disse que um problema sistêmico que testemunhou na fábrica da Boeing foi o fato de os funcionários não seguirem as instruções.

"Isso parece ser sistêmico, quando eles se desviam das instruções. E, normalmente, o que mais vejo é o controle de ferramentas", disse Arnold.

Lund disse que antes do incidente de 5 de janeiro todas as fuselagens de 737 entregues à Boeing pela Spirit AeroSystems apresentavam defeitos. "O que não queremos são os defeitos realmente grandes que causam impacto no sistema de produção", disse Lund. "Começamos a ver cada vez mais problemas desse tipo, posso dizer, bem na época do acidente."

Carole Murray, executiva da Boeing, descreveu vários problemas com fuselagens provenientes da Spirit AeroSystems no período que antecedeu o acidente. "Nós tínhamos defeitos. O selante foi um de nossos maiores defeitos, sobre o qual tivemos registros", disse ela. "Tivemos vários escapes ao redor da moldura da janela."

Michelle Delgado, uma mecânica de estruturas que trabalhou como contratada na Boeing e fez o retrabalho na aeronave MAX 9 da Alaska, disse ao NTSB que a carga de trabalho é pesada e exige longas horas.

"Para que eu não tenha que lidar com uma situação pior amanhã, prefiro trabalhar em um turno de 12 a 13 horas para terminar tudo, para o meu bem, para não ter que lidar com as pessoas no dia seguinte", disse ela ao NTSB.