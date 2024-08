BNDES aprova R$1,39 bi para distribuidora do RS, enquanto reajuste tarifário é diferido

SÃO PAULO (Reuters) - O BNDES informou nesta quarta-feira que aprovou um financiamento de 1,39 bilhão de reais para a distribuidora gaúcha de energia RGE, em operação que ajuda a evitar um reajuste das tarifas de energia elétrica para a população do Estado afetado por eventos climáticos extremos em maio.

A RGE, concessionária do grupo CPFL responsável por cerca de 65% da energia elétrica consumida no Rio Grande do Sul, teve seu reajuste tarifário anual postergado pela agência reguladora Aneel, em função das enchentes no Estado, e vinha trabalhando junto com o governo federal em uma solução que permitisse um diferimento por mais tempo.

"Com uma solução inovadora, que vai garantir que a conta de luz não aumente até 2026, o BNDES também vai garantir o restabelecimento dos níveis de emprego. A determinação do presidente Lula é para reativarmos a economia local e normalizar a vida da população gaúcha tão duramente atingida", disse o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em nota.

O financiamento, pelo Programa BNDES Emergencial para o RS, possui cláusula específica para preservação dos empregos na distribuidora, destacou o banco de fomento.

A operação abrange limite de crédito para aquisição de máquinas e equipamentos e capital de giro e também conta com recursos próprios do BNDES em Selic para capital de giro complementar.

(Por Letícia Fucuchima)