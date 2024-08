BMW estreia robô operário em sua linha de montagem nos EUA

A fábrica da BMW em Spartanburg, no estado norte-americano da Carolina do Sul, inovou ao colocar um robô humanoide na linha de montagem de um veículo. A máquina se chama Figure 02, possui duas pernas, dois braços, um tronco e uma cabeça, com uma altura de 1,67 m e um peso de apenas 70 kg.

O que aconteceu

O robô Figure 02, desenvolvido por uma empresa da Califórnia, possui dimensões de ser humano, incluindo suas mãos, e pode andar a até 4,3 km/h. Há também comunicação por voz, câmeras, microfones e sensores.

Suas mãos podem colocar peças complexas com precisão medida em milímetros de maneira autônoma. Ele pode levantar até 20 kg, podendo também concluir tarefas de fabricação complexas, como inserir peças de chapa metálica em acessórios específicos para serem montados em partes do chassi dos carros BMW.

Não se sabe quais carros foram montados com a ajuda do Figure 02. A fábrica informou que encerrou o período de testes. No momento não há mais robôs trabalhando na fábrica da montadora.

Apesar disso, a marca diz que aprendeu com a experiência, em especial em tarefas que humanos consideram ergonomicamente complicadas, exigentes no lado físico, inseguras ou repetitivas.

Confira o robô em ação:

