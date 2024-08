Bar de dono de Porsche que atropelou motociclista em SP anuncia reabertura

O bar do qual o motorista que atropelou e matou o motociclista Pedro Kaique Ventura Figueiredo, é sócio, anunciou a reabertura nesta quarta-feira (7), nove dias após o acidente.

O que aconteceu

O Beco do Espeto fica localizado no bairro Itaim Bibi, na zona oeste da capital. O bar foi fundado pelo pai de Igor, em meados de 2015.

Anúncio de reabertura nas redes sociais é acompanhado de agenda com atrações semanais. "Fala meus consagrateds, chegou a hora mais esperada da semana, tá no ar mais uma agenda", diz trecho do texto.

Local está fechado desde a morte do motociclista. Em março de 2020, Igor se tornou sócio do bar. As informações estão disponíveis no CNPJ da empresa.

Empresário Igor Ferreira Sauceda, de 27 anos, era motorista do Porsche que perseguiu e atropelou um motociclista em São Paulo Imagem: Obtido pelo UOL

A denúncia do Ministério Público contra Igor foi aceita pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A decisão é da juíza Isabel Begalli Rodriguez, da 3ª Vara do Júri.

Juíza também manteve a prisão preventiva de Igor. Ela justificou a decisão ao constatar que há indícios de autoria e prova de materialidade do crime.

O MP afirmou que houve ''intenção de matar e com emprego de meio cruel''. Além disso, o órgão acrescentou no pedido enviado que o crime ocorreu por motivo fútil e dificultou a defesa da vítima.

Procurado, o advogado do motorista não quis se manifestar. ''A defesa pede a compreensão de todos e esclarece que não?o vai se manifestar nesse momento, limitando sua atuação seguindo estritamente o devido processo legal'', disse.

Relembre o caso

O motociclista Pedro Kaique Ventura Figueiredo, de 21 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (29) Imagem: Reprodução / Bom Dia São Paulo

Câmera de segurança mostrou o motorista do carro de luxo perseguindo a moto na avenida Interlagos, na zona sul de São Paulo, na madrugada de segunda-feira (29). A motocicleta ficou completamente destruída após a colisão. O Porsche aparece atravessado na avenida.

Pedro Kaique Ventura Figueiredo não resistiu aos ferimentos. O jovem foi socorrido ao Hospital do Grajaú, mas morreu. A namorada do motorista, que estava no banco do passageiro, foi socorrida para um pronto-socorro. Ela teve ferimentos leves.

O acidente teria ocorrido após uma briga de trânsito. Em alta velocidade, as imagens flagraram o momento da batida entre o carro e a moto. Motorista saiu normalmente do veículo. ''Você matou o cara da moto por causa do retrovisor do seu carro'', disseram populares ao suspeito. O condutor nega a eles que esse tenha sido o motivo.

Advogado de Igor afirmou que o motorista voltava do trabalho quando aconteceu a colisão. Ao deixar a delegacia na segunda-feira (29), Carlos Bobadilla disse à imprensa que Igor é "um cara trabalhador, honesto, do bem, que jamais teve qualquer antecedente criminal em toda a sua vida". Defensor também reforçou que o suspeito não estava bêbado no momento da colisão.

O que aconteceu foi uma fatalidade e ele, infelizmente, veio a colidir com a motocicleta da vítima. Infelizmente aconteceu essa fatalidade. Não teve nenhum dia de fúria. E o que importa é que ele não estava alcoolizado. O exame do bafômetro saiu zerado. Toda a narrativa que eu já cheguei a ouvir, inclusive aqui na delegacia, de que ele estava bêbado e provocou esse acidente, é inverídica porque ele estava sóbrio, voltando do trabalho.

Carlos Bobadilla, advogado de Igor, à imprensa

Vídeos de novos ângulos mostram a perseguição e colisão. As imagens, obtidas pelo UOL, foram adicionadas ao inquérito policial, conforme apurado pela reportagem.

Igor citou 'conduta estranha' em depoimento

Vítima atropelada por motorista foi identificada como o motociclista Pedro Kaique Ventura Figueiredo Imagem: Reprodução/Redes sociais

Na delegacia, Igor declarou que teve o retrovisor quebrado por Pedro Kaique. Em depoimento, o empresário disse que o motociclista estava na sua frente, mas mudou de faixa "abruptamente". Ele explicou que tentou evitar a colisão torcendo o volante para a direita, mas que não conseguiu e atingiu a parte traseira da moto.

Suspeito falou que achou a conduta de Pedro estranha porque em data anterior arremessaram objeto na via para que ele parasse o veículo. Empresário não cita diretamente no documento se achou que seria uma tentativa de assalto. O UOL apurou que o Porsche tem débito de mais de R$ 24,5 mil referente ao IPVA de 2024 do carro de luxo.

Para a Polícia Civil, Igor teve "momento de fúria" e acelerou o carro. O delegado Edilzo Correia ressaltou ao Brasil Urgente (TV Bandeirantes) que a velocidade do veículo era "excessiva". A defesa do condutor nega.

Igor foi preso em flagrante após alteração da polícia. O caso, registrado inicialmente como homicídio culposo (quando não há intenção de matar), foi encaminhado para outra delegacia e alterado para homicídio com dolo eventual, por motivo fútil (quando o agente não tem a intenção direta de provocar a morte, mas assume o risco desse resultado ao realizar uma conduta perigosa). Com a mudança, o motorista, que seria posto em liberdade, permaneceu preso.

Após audiência, empresário foi levado para o Centro de Detenção Provisória 2, em Guarulhos. A unidade prisional fica localizada na região metropolitana de São Paulo. A informação foi repassada pela SAP (Secretaria da Administração Penitenciária) ao UOL.

Dias antes de morte, Porsche dirigido por Igor foi gravado "perseguindo" o carro de ex-sócios dele. O vídeo da perseguição foi feito na madrugada do dia 20 de julho. O fato ocorreu pouco mais de um mês após os ex-sócios de Igor e do pai dele registrarem um boletim de ocorrência por ameaças.

Porsche lamenta morte e nega vínculo com motorista

"É com profundo pesar que a Porsche lamenta o acidente que vitimou Pedro Kaique Figueiredo. Apresentamos nossas mais sinceras condolências à sua família e amigos.

A Porsche Brasil reafirma seu comprometimento com a segurança nas estradas e o respeito às normas estabelecidas no Código Nacional de Trânsito. A empresa não possui qualquer vínculo com o motorista envolvido no acidente.

Investimos extensivamente em programas de treinamento de condução como forma de ampliar a segurança no uso dos automóveis. Além disso, oferecemos um portfólio de oportunidades para utilização dos veículos em ambientes seguros e controlados.