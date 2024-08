Australiana Nina Kennedy leva ouro no salto com vara de Paris-2024

Campeã mundial no ano passado e agora campeã olímpica: a australiana Nina Kennedy se consagrou como a nova estrela do salto com vara feminino ao conquistar a medalha de ouro nesta quarta-feira (7) em Paris.

Kennedy, que foi a única a saltar 4,90 metros, superou a americana Katie Moon e a canadense Alysha Newman no pódio do dia, ambas com 4,85 metros.

Moon ficou em segundo lugar por ter um menor número de erros.

No ano passado, Kennedy e Moon protagonizaram uma das imagens do Mundial de Budapeste com sua conversa na pista antes de decidirem dividir o primeiro lugar e ambas conquistarem medalhas de ouro.

Kennedy foi claramente superior nesta ocasião. Ela falhou na primeira tentativa com 4,70 metros, mas depois superou cada altura de primeira, direto rumo à vitória.

A grega Ekaterini Stefanidi, campeã olímpica há oito anos no Rio de Janeiro, só conseguiu ser nona, parando nos 4,70 metros.

Devido aos resultados acirrados da fase de classificação, esta final foi disputada de forma incomum com 19 competidores em vez dos habituais 12.

