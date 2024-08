Apoio de Musk faz Trump 'virar casaca' e defender o carro elétrico

Receber o apoio de Elon Musk, CEO da marca de carros elétricos Tesla, fez o candidato do Partido Republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, voltar atrás em sua política sobre carros elétricos. Ele já chegou a se referir aos modelos como uma "farsa".

O que aconteceu

Donald Trump voltou atrás em sua opinião sobre carros elétricos. O ex-presidente norte-americano informou que agora apoia os modelos depois de receber apoio de Elon Musk em sua campanha.

O candidato do Partido Republicano disse durante um comício na Geórgia que agora "não tem escolha" a não ser apoiar os veículos elétricos.

Trump disse: "sou a favor dos carros elétricos. Tenho que ser porque, você sabe, Elon me apoiou muito fortemente. Então, não tenho escolha."

Para Trump, entretanto, elétricos devem representar uma "pequena fatia" da indústria: "você quer ter carros movidos a gasolina, quer ter híbridos. Você quer ter todo tipo de carro. Nem todo mundo precisa ter um carro elétrico. Eu disse isso a ele (Musk). Então, vamos nos livrar disso, se você não se importa. Algumas pessoas querem carros movidos a gasolina, algumas querem um híbrido e algumas pessoas gostam de um carro elétrico."

Chegando a chamá-los de "farsa", Trump sugeriu em dezembro do ano passado que a "loucura dos carros totalmente elétricos" era um dos jeitos pelos quais líderes políticos tentavam destruir os Estados Unidos.

