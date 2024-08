ANÁLISE-Kamala atrai mais apoio entre eleitores negros, Trump sobe ligeiramente entre eleitores brancos

Por Jason Lange e Trevor Hunnicutt

WASHINGTON (Reuters) - A candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, está atraindo mais apoio dos eleitores negros do que o presidente norte-americano, Joe Biden, quando estava na disputa este ano, enquanto o apoio ao republicano Donald Trump entre os eleitores brancos aumentou um pouco nos últimos meses, de acordo com uma análise das pesquisas Reuters/Ipsos.

A análise, que examinou mais de 10.000 respostas de sete pesquisas nacionais da Reuters/Ipsos realizadas desde maio, aponta pontos fortes e vulneráveis significativos para Kamala, a vice-presidente dos EUA que assumiu a campanha de Biden depois que o presidente desistiu de sua candidatura à reeleição em 21 de julho.

Kamala Harris seria a primeira mulher negra eleita presidente, bem como a primeira asiático-americana, se derrotar Trump na eleição de 5 de novembro.

Cerca de 70% dos eleitores negros entrevistados em julho escolheram Kamala em vez de Trump em uma votação hipotética, acima dos 59% que apoiaram Biden nas pesquisas de maio e junho. A participação de Trump no voto dos negros aumentou ligeiramente para 12% em julho, em comparação com 9% em maio e junho.

Enquanto isso, Trump está recebendo mais apoio dos eleitores brancos. Cerca de 50% escolheram Trump nas pesquisas de julho, em comparação com 46% em maio e junho. Kamala teve o apoio de 38% dos eleitores brancos em julho, em comparação com 36% em maio e junho.

A disputa continua essencialmente empatada, com Kamala e Trump recebendo 43% de apoio cada um em um agregado das pesquisas do mês passado. Biden e Trump tinham 40% cada um nas pesquisas realizadas nos dois meses anteriores.

A análise examinou as respostas de pesquisas coletadas ao longo de julho em uma disputa hipotética entre Kamala Harris e Trump e incluiu respostas de antes de Biden encerrar sua candidatura. Todas as respostas sobre Kamala, no entanto, foram coletadas após o debate de Biden em 27 de junho contra Trump, quando o desempenho vacilante do presidente levou os democratas a pedir que ele encerrasse sua campanha.

Os eleitores brancos constituem o maior bloco racial, representando 72% de todos os eleitores na eleição de 2020, de acordo com o Pew Research Center, embora sua participação no eleitorado tenha caído drasticamente nas últimas décadas.

Os afro-americanos representaram apenas 11% dos eleitores naquele ano. No entanto, eles são um componente essencial para a coalizão do Partido Democrata e podem desempenhar um papel de grande importância na eleição deste ano.

Os eleitores negros da Geórgia, por exemplo, levaram Biden à vitória sobre Trump na eleição presidencial de 2020. Mas um aumento no custo de vida e o que eles veem como uma falta de progresso nas questões de justiça racial provocaram desilusão em alguns setores.

Terrance Woodbury, um pesquisador democrata especializado em alcançar eleitores de minorias, disse que Kamala precisa de um apoio esmagador dos afro-americanos para compensar sua fraqueza entre os eleitores brancos, principalmente homens brancos e idosos. Biden obteve 92% dos votos dos negros em 2020, enquanto Trump obteve 55% dos votos dos brancos, de acordo com a análise das pesquisas de boca de urna do Pew Research Center.

"Ela terá de consolidar sua base de eleitores negros, de jovens eleitores e mulheres de cor", afirmou Woodbury.

Um representante da campanha de Kamala Harris disse que a campanha espera que a disputa continue acirrada até novembro.

A campanha de Trump não respondeu a um pedido de comentário.

A Reuters combinou várias pesquisas para examinar as tendências entre grupos raciais e étnicos menores. As margens de erro dos resultados das pesquisas variaram entre 2 e 6 pontos percentuais.