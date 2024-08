Ações sobem com balanços corporativos otimistas

Por Pranav Kashyap

(Reuters) - As ações europeias subiam nesta quarta-feira, uma vez que uma série de balanços corporativos otimistas elevava a confiança, embora os resultados tenham sido atenuados depois que a Novo Nordisk não atingiu as estimativas para seu desempenho operacional do segundo trimestre.

O STOXX 600 subia 1,2%, para 494,33 pontos, aproximando-se da marca importante de 500. Todos os mercados europeus estavam sendo negociados em alta, com a maioria deles registrando ganhos de cerca de 1%.

A Novo Nordisk recuava 2%, depois que a fabricante de medicamentos contra a obesidade registrou um lucro operacional trimestral abaixo das expectativas e cortou sua perspectiva de lucro anual.

Os resultados corporativos ocupavam o centro das atenções, com os investidores superando a aversão ao risco proveniente dos temores de uma recessão nos Estados Unidos, que provocou uma venda global de ações no início da semana.

Na ausência de novos catalisadores, os mercados estão se estabilizando, uma vez que agosto é geralmente um mês em que são observados volumes de negociação relativamente baixos.

"É apenas um caso em que as pessoas não querem fazer muitos movimentos grandes em um período que tradicionalmente é mais fraco para as ações", disse Chris Beauchamp, analista-chefe de mercado do IG Group.

"Os balanços estão assumindo um pouco o controle agora... não há muitos fatores macroeconômicos e talvez isso seja uma coisa boa no momento."

. Em LONDRES, o índice Financial Times avançava 0,82%, a 8.092 pontos.

. Em FRANKFURT, o índice DAX subia 1,13%, a 17.550 pontos.

. Em PARIS, o índice CAC-40 ganhava 1,36%, a 7.227 pontos.

. Em MILÃO, o índice Ftse/Mib tinha valorização de 1,68%, a 31.629 pontos.

. Em MADRI, o índice Ibex-35 registrava alta de 1,44%, a 1.540 pontos.

. Em LISBOA, o índice PSI20 valorizava-se 1,14%, a 6.529 pontos.