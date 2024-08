Ações da China sobem com forte crescimento das importações no país

XANGAI (Reuters) - As ações da China subiram nesta quarta-feira, uma vez que dados comerciais do país mostraram um crescimento robusto nas importações, enquanto os dados de exportação mais fracos do que o esperado limitaram os ganhos. As ações de Hong Kong também avançaram.

As exportações da China aumentaram 7,0% em julho em relação ao ano anterior, um ritmo de crescimento mais lento do que o de junho e abaixo das previsões de uma alta de 9,7%. Entretanto, as importações cresceram a uma taxa robusta de 7,2%, segundo dados divulgados nesta quarta-feira.

As exportações se beneficiaram de uma base de comparação baixa e de mais dias úteis no mês em comparação com o ano passado, disseram analistas do UBS.

"Portanto, uma nota de cautela é justificada para a perspectiva das exportações, que até agora são um suporte fundamental para a fraca economia da China."

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei avançou 1,19%, a 35.089 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 1,38%, a 16.877 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC ganhou 0,09%, a 2.869 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,04%, a 3.341 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve valorização de 1,83%, a 2.568 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 3,87%, a 21.295 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 1,60%, a 3.249 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,25%, a 7.699 pontos.

(Redação de Xangai)