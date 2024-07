Stephen Curry apoia Kamala Harris para as eleições presidenciais

O astro da NBA e um dos líderes da seleção dos EUA em Paris-2024, Stephen Curry anunciou, nesta quinta-feira (25), seu apoio à vice-presidente Kamala Harris como sucessora de Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro.

Curry foi perguntado sobre a candidatura de Harris, de quem é amigo, durante uma coletiva de imprensa em Paris na véspera da cerimônia de abertura dos Jogos.

"Este é um momento muito interessante para nosso país", afirmou o armador do Golden State Warriors de São Francisco, onde Harris nasceu e fez sua carreira como promotora.

"O presidente Biden lhe deu seu apoio e a vice-presidente Harris está tentando dar sua energia a esta campanha e com sorte ela estará na cédula para vencer as eleições", disse.

"Somos todos a favor da energia positiva e do otimismo, sabendo como nosso país está dividido no momento. Portanto, estamos animados com a jornada que ela tem pela frente."

Kamala Harris entrou na campanha pela Casa Branca com o apoio de Biden, após a histórica desistência do presidente pela reeleição.

"Ela representa a Bay Area. Nos apoiou muito. Então quero devolver a ela essa energia e estou entusiasmado por representar nosso país aqui", afirmou Curry, que estava acompanhado na coletiva por Kevin Durant.

"Me emociona saber que estamos representando nosso país aqui", acrescentou. "Espero que essa seja uma boa forma de contribuir para seguir unificando o país... o esporte une muitas pessoas".

Vencedor de quatro anéis com os Warriors, Curry fará sua estreia nos Jogos Olímpicos quando os Estados Unidos enfrentar a Sérvia, liderada pelo atual MVP da NBA, Nikola Jokic, no domingo.

bur-gbv/mcd/dd/aa

© Agence France-Presse