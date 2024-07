'Sou CLT Premium': a trend que viralizou com vales, viagens e 14º salário

Nas últimas semanas, vídeos publicados por jovens nas redes sociais, especialmente no TikTok, têm viralizado ao expor os benefícios adicionais recebidos em contratos apelidados de "CLT Premium".

O que aconteceu

Com milhões de visualizações, essas postagens destacam vantagens como auxílio-alimentação elevado, planos de academia, viagens pagas pela empresa, e muito mais. Um desses vídeos, publicado por João Vitor Paz de Oliveira, um bancário de 22 anos, alcançou quase 4 milhões de visualizações.

Luxos que vão até a 14º salário. Na postagem, com várias imagens em carrossel, o jovem diz que recebe vale-alimentação e vale-refeição acima de dois salários mínimos. Ele também diz que faz viagens corporativas "com tudo pago pelo banco" para o qual trabalha e tem participação nos lucros duas vezes ao ano. Ele também se vangloria de ter direito a 13° e 14° salários, além de pacote de academia, comissões e plano de desenvolvimento de carreira.

Renome da empresa e os benefícios oferecidos foram fatores decisivos. Gaúcho nascido e criado no município de Garibaldi, ele mora sozinho desde os 18 anos e compartilhou com o UOL sua experiência ao optar por uma empresa que oferece benefícios além dos comuns da CLT. Ele encontrou uma colocação em uma instituição financeira e comemorou ter sido contratado por meio desta "CLT Premium".

Sempre desejei trabalhar onde de fato iriam proporcionar salários e benefícios melhores. Quando soube da vaga que estou exercendo, larguei tudo e fui atrás para me informar como ingressar.

João Vitor Paz de Oliveira

Os benefícios adicionais impactam diretamente sua motivação e desempenho no trabalho. João Vitor destacou que poder se alimentar bem e saber que seu salário será suficiente para pagar as contas e planejar o futuro são aspectos que fazem uma grande diferença.

Saber que fiz a compra do mês e não utilizei um real do meu salário é maravilhoso. Sair sem se preocupar com o valor dos produtos dá ânimo à alma. Saber que se eu ficar doente, tenho um plano de saúde magnífico para cuidar de mim é reconfortante.

João Vitor Paz de Oliveira

Quanto à sustentabilidade desses benefícios a longo prazo, João Vitor se mostrou otimista, acreditando que as empresas conseguirão manter essas vantagens no futuro, incentivando um ambiente de trabalho mais eficiente e confortável. Ele também comentou que, embora sinta exigências proporcionais aos benefícios recebidos, essas demandas são "compreensíveis".

João Vitor conta que postou o vídeo no TikTok, pois o tema estava "em alta", sem imaginar que ganharia tanta visibilidade. "Recebo inúmeras mensagens dizendo que virei a chave na cabeça delas, de começar a estudar e ir para esse meio bancário", afirmou. As reações dos internautas foram majoritariamente positivas, embora algumas críticas do que chamou de ala "liberal radical" também tenham surgido. Para ele, essas críticas fazem parte do processo, e ele não se deixa abalar.

O que dizem especialistas

Luiz Eduardo Drouet, presidente da ABRH-SP (Associação Brasileira de Recursos Humanos em São Paulo), destacou que os benefícios que complementam a remuneração impactam positivamente na atração e engajamento dos colaboradores. "Quanto maiores os benefícios e mais alinhados aos interesses das pessoas, maior o impacto positivo", afirmou.

Drouet também explicou que as empresas escolhem os benefícios baseadas nas necessidades e preferências dos colaboradores, o que requer pesquisa e entendimento do público interno. A geração Z, que valoriza qualidade de vida, influenciou significativamente as políticas de benefícios, em um país com taxa elevada de subempregos e trabalhos informais.

Mesmo profissionais mais experientes ressignificaram sua relação com o emprego após a pandemia, valorizando mais a qualidade de vida e os benefícios relacionados a ela.

Drouet

Sobre os desafios financeiros, Drouet ressaltou a importância de equilibrar a oferta de benefícios com a sustentabilidade financeira da empresa, destacando que a extinção de um benefício pode trazer impacto negativo. Ele também comentou sobre a tendência de retorno à "celetização" do trabalho, observando que sempre haverá espaço para modelos mais tradicionais e estáveis, bem como para aqueles que preferem modelos empreendedores.

A possibilidade de escolher benefícios de acordo com a posição e faixa de remuneração ajuda a reter e engajar profissionais, especialmente os mais jovens e as mulheres com filhos pequenos. É o que Maria Emília Leme, job hunter e especialista em recolocação profissional, comentou sobre a evolução dos benefícios flexíveis para o conceito de "CLT Premium". Ela destacou que essa flexibilidade permite que os profissionais "componham a remuneração com benefícios que façam sentido para eles".

Além dos benefícios adicionais, os direitos previstos na CLT, como salário, pagamento de horas extras, adicional noturno, 13º salário, férias com acréscimo de 1/3, FGTS e vale-transporte, devem ser garantidos. A explicação é do especialista em relações trabalhistas e sindicais, o advogado Carlos Silva, coordenador do Corhale (Comitê RH de Apoio Legislativo, Órgão Consultivo da ABRH São Paulo), esclareceu que.

Ele também mencionou que os benefícios oferecidos pelas empresas, conforme o artigo 458 da CLT, são integrados ao salário para efeitos legais, e sua redução ou exclusão requer entendimento mútuo e não pode resultar em prejuízo ao trabalhador. Silva ressaltou o papel das convenções coletivas de trabalho na disciplina da oferta de benefícios diferenciados e a importância da garantia de equiparação entre os trabalhadores na instituição de benefícios adicionais.