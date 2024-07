No Dia Mundial de Prevenção do Afogamento, OMS destaca riscos para crianças

Problema está entre as 10 principais causas de morte de crianças e jovens de 1 a 24 anos em todas as regiões do mundo; mais de 90% das fatalidades ocorrem em países de renda baixa e média em rios, lagos, poços, reservatórios de água doméstica e piscinas; inundações causadas por mudanças climáticas aumentam preocupação.