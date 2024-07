Ministros do G7 discutem proposta brasileira contra super-ricos

RIO DE JANEIRO, 25 JUL (ANSA) - Os ministros da Economia e presidentes de bancos centrais do G7 se reuniram no Rio de Janeiro, à margem da cúpula ministerial do G20, para discutir temas como o apoio à Ucrânia, inteligência artificial, fragmentação geoeconômica e taxação contra os super-ricos.

A reunião foi presidida por Giancarlo Giorgetti, ministro da Economia da Itália, que lidera o grupo das sete potências em 2024, e pelo chefe do Banco Central do país, Fabio Panetta.

Segundo comunicado do Ministério da Economia italiano, Giorgetti destacou que a proposta brasileira para a criação de um imposto contra os chamados super-ricos está "estreitamente conectada" com os objetivos do G20 em termos de taxação internacional.

No entanto, ressaltou que, sem um acordo multilateral, será difícil "administrar" essa questão e desejou a "superação das dificuldades", inclusive no âmbito das Nações Unidas.

Durante o encontro, que teve a participação por videoconferência do ministro das Finanças da Ucrânia, Sergii Marchenko, o G7 reiterou o apoio a Kiev "pelo tempo que for necessário", mas Giorgetti também pediu que o país "se concentre na implantação de reformas".

Os ministros também aprofundaram o tema da inteligência artificial e as "consequências e potencialidades" dessa tecnologia "em diversos setores", sobretudo como "instrumento útil para a sustentabilidade e estabilidade financeira".

O grupo ainda concordou em constituir um grupo de especialistas para avaliar a influência da IA e os possíveis riscos em variados âmbitos de aplicação.

O G7 também destacou a necessidade de evitar ações unilaterais para proteger o comércio internacional, especialmente diante da enorme capacidade industrial da China.

No Rio de Janeiro, Giorgetti e Panetta ainda se reuniram com o presidente do Banco Mundial, Ajay Banga, e a diretora do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para discutir, entre outras coisas, o "Plano Mattei", iniciativa italiana para impulsionar o desenvolvimento da África. (ANSA).

