Minério de ferro recua com oferta forte e fraqueza do mercado siderúrgico na China

Por Gabrielle Ng

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro ampliaram as perdas nesta quinta-feira, pressionados pela ampla oferta global e pelo mercado de aço persistentemente fraco na China, maior consumidora mundial de minério, embora sugestões de estímulos monetários mais fortes tenham ajudado a limitar as perdas.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China caiu pela quinta sessão consecutiva, encerrando as negociações do dia com uma perda de 1,55%, para 764,5 iuanes (105,50 dólares) a tonelada.

O minério de ferro de referência de agosto na Bolsa de Cingapura caiu abaixo do nível psicológico de 100 dólares por tonelada, caindo 1,14% para 99,75 dólares por tonelada.

Associações regionais de trading de aço na China estão buscando adiar novos padrões de qualidade para o vergalhão, usado na construção civil, depois que uma onda de vendas de estoques, estimuladas por pânico, pressionou o mercado de ferrosos.

Os índices de referência do aço na Bolsa de Futuros de Xangai ficaram mais fracos. O vergalhão e o aço inoxidável caíram mais de 2%, a bobina laminada a quente recuou mais de 1,7% e o fio-máquina perdeu quase 4,5%.

As esperanças de otimismo no mercado de trading do complexo de metais da China foram recebidas com uma "decepção esmagadora" depois que a reunião plenária da China não atendeu às expectativas de estímulos econômicos, disse Atilla Widnell, diretor administrativo da Navigate Commodities.

O mais preocupante é que uma série de dados desanimadores da China na semana passada mostrou um ritmo acelerado de contração no mercado imobiliário, em termos de construção, conclusão de empreendimentos e preços, o que significa que as políticas do governo para eliminar o excesso de estoques de imóveis estão tendo pouco impacto, acrescentou Widnell.

No entanto, os preços do minério de ferro recuperaram parte das perdas depois que o banco central da China surpreendeu os mercados ao realizar uma operação de empréstimo não programada com taxas acentuadamente mais baixas, sugerindo que as autoridades estão tentando fornecer estímulo monetário mais pesado.

