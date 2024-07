Milhares de pessoas se despedem do líder do Vietnã em seu funeral

Milhares de pessoas, entre elas as principais autoridades do Vietnã, compareceram ao funeral do líder do Partido Comunista e líder de fato do país, Nguyen Phu Trong, nesta quinta-feira (25) em Hanói.

Ele morreu na semana passada aos 80 anos "devido à idade avançada e uma doença grave".

Trong assumiu a liderança do Partido Comunista em 2011 e tornou-se o dirigente mais poderoso do país em décadas. Foi o primeiro a cumprir três mandatos consecutivos após a abertura da economia em 1986.

O país inicia dois dias de luto com bandeiras hasteadas a meio mastro e eventos esportivos e de entretenimento suspensos.

Entre os líderes que prestaram homenagem estava o presidente To Lam, que recebeu o poder interino um dia antes do anúncio da morte de Trong.

O mandato de Trong caracterizou-se por um forte desenvolvimento econômico e uma política externa equilibrada, mantendo boas relações com o Ocidente, mas também com a Rússia e a China.

Grupos de direitos humanos denunciaram um aumento do autoritarismo e motivações políticas em sua campanha anticorrupção.

O líder comunista será enterrado na sexta-feira no cemitério de Mai Dich, onde descansam os líderes do Vietnã.

