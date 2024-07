Meloni expressa preocupação com situação humanitária em Gaza

ROMA, 25 JUL (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, se reuniu nesta quinta-feira (25) com o presidente de Israel, Isaac Herzog, em Roma, e expressou "forte preocupação" com a situação humanitária na Faixa de Gaza.

Em comunicado, o Palazzo Chigi revelou que a premiê também "enfatizou a proximidade do governo italiano com Israel e a firme condenação do terrorismo do Hamas".

Meloni prometeu "o compromisso da Itália com uma desescalada em nível regional, relembrando o papel desempenhado pelo contingente italiano na fronteira com o Líbano, por meio da Força Interina das Nações Unidas".

Ao destacar a importância de alcançar um cessar-fogo e a libertação dos reféns o mais rapidamente possível, trabalhando para uma solução de dois Estados, a premiê "assegurou" a Herzog "que a Itália continuará a apoiar a mediação dos EUA".

Além disso, garantiu que o governo italiano vai "prestar assistência à população civil palestina, através da iniciativa 'Food for Gaza'", projeto para distribuir ajudas na Faixa de Gaza. Mais cedo, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, também se reuniu com Herzog e enfatizou a "grande amizade" que existe entre seu país e Israel.

Fontes disseram que a discussão se concentrou na necessidade da libertação dos reféns feitos pelo Hamas nos ataques de 7 de outubro, o respeito aos direitos humanitários em Gaza, a questão da solução 'dois povos, dois Estados' e a necessidade de evitar que o conflito atual se expanda.

Antes do encontro, o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, disse que o objetivo era "fazer todo o possível para chegar a uma trégua entre Israel e o Hamas". (ANSA).

