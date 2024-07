Blush nas pálpebras funciona? Veja teste do truque viral e dica de produtos

A maquiadora Vanessa Rozan testou no Lab da Beleza de sábado (20) o truque que consiste em passar blush nas pálpebras e têmporas de uma só vez, fazendo movimentos circulares com um pincel. A trend, que viralizou no TikTok, agradou Vanessa:

Ficou chique e diferente. Posso passar uma máscara de cílios e sair.

Os episódios do Lab da Beleza saem às terças e sábados, nas redes sociais de Universa.

Como esse truque funciona?

O segredo é usar um pincel de pó compacto, que é mais volumoso e com cerdas longas. Assim, dá para aplicar o produto com mais facilidade.

Depois, a técnica não segue a cartilha tradicional de aplicar o blush somente nas bochechas. Em vez disso, a ideia é contornar as têmporas (região entre os olhos e orelhas). Como resultado dessa técnica, a cor do blush também acaba se estendendo pela lateral da face.

Curtiu a dica e quer testar também? Veja alguns produtos que o Guia de Compras UOL selecionou para quem deseja experimentar.

Promete alta pigmentação;

Textura de mosaico com mistura dos tons dourado e rosa.

Textura cremosa e efeito sequinho;

Tem óleo de rosas e vitaminas, que nutrem a pele, de acordo com a marca.

Promete um aspecto corado e saudável, sem deixar a pele oleosa ou ressecada.

Efeito matte.

Oferece acabamento natural;

Promete alta pigmentação.

Feito com cerdas arredondadas e macias;

Promove uma aplicação suave e deixa a make uniforme.

Cerdas macias;

Deixa um efeito natural e uma cobertura homogênea.

Tem um tratamento que protege as cerdas da proliferação de fungos e bactérias;

Com cabo de madeira.

