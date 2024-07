'Treino doméstico': faxina substitui exercício, como afirma influenciadora?

Vanusa Freitas, influenciadora fitness, afirmou nas redes sociais que está fazendo algo chamado de "treino doméstico". Segundo ela, essa modalidade, que nada mais é do que uma faxina, poderia queimar até 600 calorias.

Faxina pode até ser atividade física, mas não é exercício

Uma simples faxina não é capaz de gastar 600 calorias. "Para se ter uma ideia, uma mulher de cerca de 60 kg, se fizer um exercício como corrida durante uma hora, na velocidade de 9 km/h, vai gastar cerca de 600 calorias. A intensidade é muito superior a uma faxina", diz Raphael Carvalho, professor do curso de emagrecimento e metabolismo da Faculdade Uniguaçu.

Entretanto, faxina pode ajudar na perda de peso. De acordo com Carvalho, a faxina não deixa de ser uma atividade física e pode contribuir para o emagrecimento.

Exercício é planejado, diferente de atividade física, mas ambos queimam calorias. Murilo Jacobucci, professor do curso de biomecânica e cinesiologia da Faculdade Uniguaçu, afirma que exercício físico se difere de atividade física porque é algo planejado, controlado, sistematizado e com propósito no indivíduo. "É um programa de ações corporais, mas que respeitam as condições particulares dessa pessoa, individualizando o tipo de movimento e a quantidade e o foco do estímulo", explica o professor.

A questão é que a faxina não tem como intuito o emagrecimento nem a melhora de performance física. Jacobucci explica que o exercício físico precisa de regularidade de quem pratica e do acréscimo de intensidade constante. "A fim de melhorar cada vez mais tudo o que se refere a saúde, bem-estar, emagrecimento e performance dessa pessoa", diz. "Portanto, realizar atividade física não oferece os mesmos benefícios de quem pratica exercícios físicos e, por isso, não podem ser substituídos ou confundidos como sinônimos", diz o professor.