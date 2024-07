Ex-marido de Raquel Cattani é preso suspeito de mandar matar a empresária

O ex-marido de Raquel Cattani foi preso na noite de quarta (24) suspeito de ser o mandante da morte da empresária em Nova Mutum (MT). Ela era filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL).

O que aconteceu

Romero Xavier não aceitava o fim do relacionamento. A polícia descobriu que ele tinha um comportamento possessivo em relação à Raquel e voltou a investigá-lo. Na semana passada, a polícia considerou que o depoimento dele foi consistente e o liberou.

Polícia encontrou evidências de que local do crime foi montado para parecer um crime patrimonial. Objetos da casa foram roubados, uma TV estava quebrada do lado de fora e a moto da vítima foi levada até a cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. "Questionamos por que alguém tentaria levar uma televisão em uma motocicleta. Tal evidência sugeriu que aquele televisor foi deixado de forma proposital para fora da casa com o intuito de complicar a investigação", explicou o delegado Guilherme Pompeo.

Investigação começou a desconfiar de envolvimento do irmão de Romero, Rodrigo Xavier, que tinha passagens por furto. Os irmãos eram distantes até o término de Romero e Raquel. Depois, a polícia descobriu que eles começaram a se encontrar e trocar mensagens.

Rodrigo foi chamado para um depoimento, mas inventou desculpas inconsistentes, diz a polícia. Ele alegou que estava morando em uma fazenda e depois colocou em uma rede social que morava em Cuiabá.

Irmão confessou o crime após a polícia ir até o endereço dele em Lucas do Rio Verde. Na casa, a polícia encontrou frascos de perfume e um aparelho de som, que foram roubados para simular um latrocínio e atrapalhar as investigações, diz a polícia. Rodrigo foi preso em flagrante.

Polícia encontra objetos de Raquel na casa de Rodrigo Xavier Imagem: Divulgação/PJC

Segundo Rodrigo, o irmão o levou de carro até Nova Mutum, onde ficou escondido nos arredores do sítio de Raquel. Naquele dia, Romero almoçou com o ex-sogro e levou os filhos dele e de Raquel para Tapurah para tirar os filhos de casa. Depois, ele chamou pessoas que nem eram de seu convívio para beber e foi a três boates em Tapurah para criar um álibi, diz a polícia.

Em Nova Mutum, Rodrigo esperou até as 20h, horário em que Raquel chegou no sítio. Segundo a polícia, ela foi atacada com uma faca e morreu no local.

Corpo de Raquel foi encontrado na sexta (29) por um familiar em um dos quartos de sua casa. O corpo apresentava mais de 30 perfurações. A perícia também identificou sinais de luta corporal.