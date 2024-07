COB inaugura Casa Brasil em Paris, centro de promoção do esporte e cultura durante Jogos Olímpicos

O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) inaugura na noite desta quinta-feira (25) a Casa Brasil, um espaço para celebrar o esporte e a cultura do país. No local será possível acompanhar a equipe brasileira ao longo das competições e inclusive encontrar atletas. O espaço vai oferecer uma extensa programação cultural, com shows, performances, eventos esportivos, além de diversos estandes para degustação de bebidas e especiarias típicas da culinária brasileira.

Daniella Franco, da RFI

A Casa Brasil está localizada no Parque das Nações, um espaço de 55 hectares dentro do Parque de la Villette, no nordeste de Paris. No total, há 20 pavilhões dedicados às federações esportivas, além de mais de dez casas de diferentes comitês olímpicos.

No total, a Casa Brasil conta com 5 mil metros quadrados, que abrigam também quadras de esporte, um half pipe de skate, palcos para shows, uma área de transmissão das competições, lounges e uma loja de venda de produtos oficiais do Time Brasil.

"Esperamos que a Casa entregue o conceito que a gente vislumbrou, há dois anos, quando a gente decidiu por esse local e esse projeto, que é essa integração entre todos os públicos", diz o diretor de marketing COB, Gustavo Herbetta.

A expectativa é de receber diariamente cinco mil pessoas, entre atletas do Time Brasil, heróis olímpicos, público em geral, convidados, imprensa e patrocinadores. "O objetivo é que principalmente os fãs, brasileiros ou não, venham aqui experimentar um pouco o que é a cultura brasileira, seja através da música ou da gastronomia, e celebrar o espírito brasileiro", reitera.

O melhor do Brasil

Mostrar para o mundo o que o Brasil pode oferecer: é desta forma que a supervisora de marketing do COB, Mariana Raad, define a Casa Brasil. "Nossa ideia aqui também é mostrar um pouquinho da cultura brasileira, para o público brasileiro mas também para fãs de outros países", diz.

Alexandre Voquer, encarregado de projetos de eventos do Parque de la Villette, acompanhou a equipe do COB durante a concepção do espaço. Segundo ele, há várias particularidades que diferenciam a Casa Brasil dos outros pavilhões internacionais.

"Eles quiseram construir quase um 'mini-festival', com vários estandes e uma grande tenda, que é utilizada aqui no resto do ano para apresentações circenses. A Casa Brasil ainda tem uma pista de skate, que nenhuma outra delegação aqui tem", ressalta.

Programação começa no sábado

A Casa Brasil abre neste sábado (27) para o público com o lançamento da campanha Europa da Embratur, uma das patrocinadoras do espaço. Para esse primeiro fim de semana de abertura, estão previstos workshops de vôlei com Jackie Silva, uma apresentação do humorista Max Petterson, shows de diversos grupos e artistas e até um campeonato de samba.

A entrada no local é mediante ingresso gratuito, que pode ser obtido no site casabrasilparis.com.br.