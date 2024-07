Chá para gripe: 8 receitas fáceis para aliviar os sintomas da doença

Quem tem sintomas de gripe sabe o quão irritante pode ser alguns deles, como febre, calafrios, coriza, dores musculares e mais. Contudo, existem chás que podem ajudar a aliviar esses incômodos.

É importante dizer que nunca se deve abdicar do tratamento indicado pelo médico, que, geralmente, além dos analgésicos e antitérmicos, inclui fazer repouso e manter-se hidratado. Também é importante buscar orientação de um especialista caso os sintomas persistam ou se agravem.

Chá para gripe: benefícios e receitas

1. Chá de mel e limão

Benefícios: excelente descongestionante nasal e ajuda a combater a inflamação da garganta.

Ingredientes

Suco de 1 limão

2 colheres (sopa) de mel

1 xícara (chá) de água fervente

Modo de preparo

Em uma xícara de água fervente, adicione o mel e misture bem até ficar homogêneo. Em seguida, acrescente o suco do limão. Beba o chá logo após o seu preparo, para garantir a disponibilidade da vitamina C (presente no limão).

Imagem: Getty Images

2. Chá de gengibre, limão e própolis

Benefícios: ajuda a aliviar a congestão nasal, a coriza e os desconfortos no corpo.

Ingredientes

1/2 litro de água

1/2 limão

1 rodela de gengibre

20 gotas de extrato de própolis

Modo de preparo

Retire a casca do limão (evite retirar a parte branca para não amargar o chá). Reserve a casca e descasque a pele da rodela de gengibre com uma colher. Em fogo médio, coloque uma panela e acrescente a água, a casca de limão e o gengibre. Deixe ferver por cinco minutos e desligue o fogo. Tampe a panela e reserve por outros cinco minutos. Em seguida, adicione 20 gotas de extrato de própolis. Beba de imediato.

3. Chá de laranja com gengibre

Benefícios: ameniza os sintomas como tosse e dor de garganta.

Ingredientes

2 xícaras (chá) de água

1 laranja

1 pedaço pequeno de gengibre

Modo de preparo

Descasque a laranja e reserve. Em uma panela, coloque a água e o gengibre para ferver. Quando começar a borbulhar, esprema o suco da laranja e jogue a casca em seguida na mistura. Tampe a panela, espere 10 minutos e coe.

4. Chá de eucalipto

Benefícios: suas propriedades antioxidantes protegem o corpo contra os radicais livres. Um de seus ativos, o cineol, age como expectorante para combater infecções respiratórias e aliviar a tosse. Suas folhas frescas ou secas também podem ser usadas no preparo de chás e gargarejo de água morna para aliviar a dor de garganta.

Ingredientes

1 xícara (chá) de água

4 g de folhas secas de eucalipto

Modo de preparo

Adicione as folhas picadas de eucalipto em uma xícara e cubra com água fervente. Depois de morno, coe e tome de duas a três vezes por dia.

5. Chá de alho

Benefícios: o alho e seus constituintes bioativos possuem propriedades antioxidantes, anti-inflamatória, imunomoduladora e antimicrobiana. Ele tem potencial terapêutico para tratar quadros de garganta inflamada. A presença de alicina auxilia na produção de glóbulos brancos, por isso também ajuda no fortalecimento do sistema imunológico, combatendo sintomas de gripe e resfriados. Já sua ação expectorante pode ajudar no tratamento de acúmulo de muco.

Contraindicação: a ingestão da bebida não é indicada para pessoas com problemas relacionados à pressão baixa, uma vez que ela atua na redução da pressão arterial.

Ingredientes

2 xícaras (chá) de água

2 a 3 dentes de alho

É possível adicionar limão ou gengibre

Modo de preparo

Descasque os alhos, amasse-os e coloque-os em uma xícara. Adicione água fervente e abafe com um pano ou mesmo o prato. Se for utilizar o limão, ferva-o junto com a água (inteiro e com a casca). No caso do gengibre, coloque-o ralado ou em pedaços para ferver junto com o alho também. Para qualquer um dos chás, não se esqueça de coar antes de beber e sempre deixar descansar por cinco a 10 minutos.

Imagem: Getty Images/iStockphoto

6. Chá de abacaxi

Benefícios: ajuda a acalmar a tosse e tem ação expectorante. A fruta ainda tem efeito anti-inflamatório, principalmente quando se refere a problemas nasais.

Ingredientes

1 xícara (chá) de água

Suco de abacaxi

Modo de preparo

Aqueça a água, adicione três colheres (sopa) do suco de abacaxi e duas colheres (sobremesa) de mel. Beba ainda quente, de preferência antes de dormir.

7. Chá de equinácea

Benefícios: combate infecções que atingem o trato respiratório, além de favorecer a sudorese e aumentar a transpiração, melhorando a febre.

Ingredientes

1 xícara (chá) de água

1 colher (sopa) de folhas secas de equinácea

Modo de preparo

Ferva a água e a equinácea juntas. Depois, basta aguardar 10 minutos, coar e beber.

8. Chá de sabugueiro

Benefícios: tem propriedades antivirais e antimicrobianas. Combate ainda o catarro das vias respiratórias superiores e reduz o excesso de muco.

Ingredientes

1 xícara (chá) de água

1 colher (chá) de sabugueiro

Modo de preparo

Ferva a água e a planta de sabugueiro juntas. Depois, basta aguardar 10 minutos, coar e beber.

Fontes: Jamar Tejada, farmacêutico e naturopata graduado pela Faculdade de Farmácia e Bioquímica pela ULBRA (Universidade Luterana do Brasil), pós-graduado em ciências homeopáticas; Natalia Barros (@nataliabarros.nutri), nutricionista especialista em saúde feminina, mestre em ciências pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), aprimoramento em nutrição humana e metabolismo pela Universidade Stanford (EUA).

*Com informações de matéria de janeiro de 2022