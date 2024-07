Bolsas da Europa operam em baixa expressiva, após tombo em NY e balanços locais

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 25/07/2024 - As bolsas europeias operam em baixa expressiva na manhã desta quinta-feira, após Wall Street sofrer robustas perdas ontem e também na esteira de uma série de balanços de grandes empresas da região.

Por volta das 6h55 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha queda de 1,45%, a 504,85 pontos.

Ontem, as bolsas de Nova York amargaram perdas acentuadas, com os índices Nasdaq e S&P 500 registrando o pior desempenho diário desde 2022, após reação negativa de investidores aos balanços e perspectivas das big techs Tesla, montadora de veículos elétricos de Elon Musk, e Alphabet, controladora do Google.

Os últimos balanços europeus, por sua vez, geraram reações mistas.

A Stellantis, grupo que reúne as montadoras Fiat Chrysler e Peugeot, registrou um tombo de 48% no lucro do primeiro semestre, e sua ação caía 7,8% em Milão, no horário acima. Já a ação da Unilever saltava 5,8% em Londres, após a multinacional anglo-holandesa divulgar faturamento semestral maior do que o esperado. Ainda no mercado inglês, a Anglo American recuava 0,60%, após a mineradora - que foi alvo de tentativas de aquisição pela BHP meses atrás - registrar prejuízo na primeira metade do ano em função de uma baixa contábil.

No noticiário macroeconômico, o índice Ifo de sentimento das empresas da Alemanha decepcionou com uma inesperada queda em julho.

No meio da manhã, a atenção de investidores na Europa vai se voltar a para a leitura inicial do Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA referente ao segundo trimestre. A mesma pesquisa traz dados sobre o PCE, índice de inflação preferido do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Às 7h11 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,88%, a de Paris recuava 1,88% e a de Frankfurt cedia 1,33%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham baixas de 2,55%, 1,61% e 3,11%, respectivamente.

*Com informações da Dow Jones Newswires