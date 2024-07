American Airlines volta a lucrar e receita bate recorde, mas projeções pesam e ação cai 9%

A American Airlines teve lucro líquido de US$ 717 milhões no segundo trimestre de 2024, conforme balanço divulgado nesta quinta-feira. No resultado com ajustes, a companhia aérea teve lucro por ação de US$ 1,09 no período. Analistas da FactSet previam lucro menor, de US$ 1,06 por ação.

Os números sinalizam que a empresa aérea americana voltou a lucrar, depois de registrar prejuízo no primeiro trimestre de 2024. Contudo, o resultado representa uma queda de 46% em relação ao lucro líquido total e ajustado por ação registrados no segundo trimestre de 2023, de US$ 1,3 bilhão (US$ 2,05, ajustado por ação).

Por outro lado, a receita da American Airlines cresceu e atingiu o maior valor trimestral da história da empresa, em US$ 14,3 bilhões no período entre abril e junho, praticamente em linha com o esperado pela FactSet, de US$ 14,37 bilhões. "Tomamos ações agressivas para melhorar nossa performance de receita, mas estratégias anteriores de vendas e distribuição devem afetar o desempenho pelo resto ano", afirmou a empresa aérea, em nota.

Segundo a American Airlines, a perspectiva de impacto sobre a receita e o lucro da empresa levaram aos cortes nas projeções de lucro para o terceiro trimestre e para o ano completo de 2024. "Agora, esperamos lucro ajustado por ação entre US$ 0,70 e US$ 1,30 em 2024", apontou.

Depois da divulgação do balanço, as ações da American Airlines tombavam 9,01% no pré-mercado em Nova York, às 8h19 (de Brasília).