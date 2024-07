Air France-KLM lucra 30% menos no 2º trimestre com impacto da Olimpíada

A Air France-KLM divulgou nesta quinta-feira, 25, que teve lucro operacional de 513 milhões de euros no segundo trimestre de 2024, 30% menor do que o ganho apurado em igual período do ano passado. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas, que previam lucro operacional de 541 milhões de euros entre abril e junho.

A companhia aérea franco-holandesa citou um impacto negativo de 40 milhões de euros relativo à Olimpíada de Paris no segundo trimestre.

Já a receita da Air France-KLM teve expansão anual de 4,3% no trimestre, a 7,9 bilhões de euros, vindo praticamente em linha com a previsão de analistas, de 7,94 bilhões de euros. *Com informações da Dow Jones Newswires.