Ações da China caem por preocupações econômicas e empréstimos do BC a taxas mais baixas

XANGAI (Reuters) - As ações da China caíram nesta quinta-feira, acompanhando a fraqueza dos mercados globais, com os investidores preocupados com os problemas econômicos do país depois que o banco central realizou uma operação de empréstimo com taxas mais baixas.

O índice de Xangai fechou no nível mais baixo desde 19 de fevereiro, enquanto o índice Hang Seng, de Hong Kong, terminou em uma mínima de três meses.

As ações asiáticas foram pressionadas nesta quinta-feira, já que uma queda nas ações globais de tecnologia fez com que os investidores fugissem para ativos menos arriscados, incluindo títulos de curto prazo, o iene e o franco suíço.

O banco central da China surpreendeu os mercados pela segunda vez nesta semana ao realizar uma operação de empréstimo não programada nesta quinta-feira com taxas acentuadamente mais baixas, sugerindo que as autoridades estão tentando fornecer um estímulo monetário mais pesado para sustentar a economia.

A operação de empréstimo de médio prazo ocorre depois que o banco central cortou várias taxas de empréstimo de referência na segunda-feira.

Os mercados acionários da China reagiram negativamente às notícias, considerando que a urgência repentina dos empréstimos significa que as pressões deflacionárias e a fraqueza da demanda do consumidor são mais graves do que o que está precificado nos ativos. A China divulgou dados do PIB mais fracos do que o esperado neste mês.

No fechamento, o índice de Xangai teve queda de 0,52%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, recuou 0,55%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, caiu 1,67%.

. Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 3,28%, a 37.869 pontos.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG caiu 1,67%, a 17.021 pontos.

. Em XANGAI, o índice SSEC perdeu 0,52%, a 2.886 pontos.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, retrocedeu 0,55%, a 3.399 pontos.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 1,74%, a 2.710 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX registrou alta de 2,76%, a 22.871 pontos.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES desvalorizou-se 0,88%, a 3.430 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 1,29%, a 7.861 pontos.