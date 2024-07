Casas de vidro trazem natureza para dentro do imóvel; veja onde se hospedar

Imagine curtir o pôr do sol direto do sofá da sala, dormir vendo o céu cheio de estrelas ou acordar diante do mar e da praia. Nas "casas de vidro", disponíveis para aluguel na plataforma online Airbnb, tudo isso é possível.

Construídos com enormes paredes envidraçadas, imóveis como uma cabana rodeada pela vegetação da Mata Atlântica, uma casa de frente para o mar ou um bangalô com vista para a Serra da Mantiqueira integram sala, quarto e, às vezes, até cozinha e banheiro à natureza ao seu redor.

Combinado a materiais como metal e madeira, o vidro promove a conexão entre o interior das casas e a paisagem de fora, facilita o aproveitamento da luz natural e transmite leveza ao ambiente.

Do interior de Santa Catarina ao litoral de Pernambuco, as dez sugestões listadas abaixo ganharam notas superiores a 4,1 na avaliação dos hóspedes do Airbnb. Os preços são referentes a uma diárias e foram checados em 24/07/24, mas podem variar conforma a data da reserva.

Campos do Jordão (SP)

Junto a uma pousada, com café da manhã incluído na diária Imagem: Reprodução/Airbnb

Fica junto à Pousada Capivari Lodge, por isso, o café da manhã está incluído na diária. Com dois quartos, tem lareira, hidromassagem, lençol térmico na suíte com cama de casal e vista para as montanhas da região.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Café da manhã caprichado, uma vista linda, quartos impecáveis." (Leticia, julho de 2024)

Gonçalves (MG)

Feita com material reaproveitado, em meio à paisagem da Mantiqueira Imagem: Reprodução/Airbnb

Tijolos antigos, janelas e portas encontradas em demolidoras, além de peroba rosa reaproveitada, foram alguns materiais usados na construção do bangalô. Com paredes envidraçadas, a suíte permite curtir as noites estreladas e o panorama da Mantiqueira.

Nota no Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "Ideal pra desconectar e curtir a paisagem impecável." (Bruna, junho de 2024)

Mogi das Cruzes (SP)

Chalé para seis pessoas rodeado por um bosque Imagem: Reprodução/Airbnb

Rodeado por um bosque, com ofurô ao ar livre, o chalé acomoda seis pessoas em duas camas de casal nos mezaninos e no sofá-cama da sala. Um poço artesiano na propriedade coleta água mineral de uma rocha e abastece o filtro da cozinha.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Ótimo lugar para relaxar e aproveitar a natureza." (Leo, julho de 2024)

Cabo de Santo Agostinho (PE)

Cinco quartos e piscina na Enseada dos Corais Imagem: Reprodução/Airbnb

São cinco quartos, duas piscinas e churrasqueira com o pé na areia, de frente para o mar da Enseada dos Corais, a cerca de 25 quilômetros de Recife. Das paredes envidraçadas da sala é possível ver a praia.

Nota no Airbnb: 4,93

Palavra do hóspede: "Excelente acomodação, muito bom para descansar com a família." (Licinia, julho de 2024)

Rio de Janeiro (RJ)

Decoração charmosa na cabana de vidro para um casal Imagem: Reprodução/Airbnb

Um condomínio fechado em Barra de Guaratiba abriga a cabana de vidro para casal, cercada pela vegetação da Mata Atlântica. Há dois deques, piscina aquecida e um mirante com pergolado e sofá. Os equipamentos são ajustados por controle de voz.

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Só sei que não vejo a hora de voltar." (Daiana, julho de 2024)

São Roque (SP)

Construção em forma de pirâmide com cozinha separada Imagem: Reprodução/Airbnb

Uma construção de vidro em forma de pirâmide abriga o quarto para casal, com cama e banheira. Do lado de fora há cozinha, rede, balanço, churrasqueira e espaço para fogueira. O café da manhã está incluído na diária.

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Amamos cada segundo da nossa estadia." (Carol, julho de 2024)

Alfredo Wagner (SC)

Duas suítes e vista para o nascer do sol Imagem: Reprodução/Airbnb

São 55 m² com duas suítes e camas queen-size com lençóis térmicos. Próximos ao deque, voltado para o nascer do sol e a Serra da Boa Vista, há um balanço e uma cama de rede suspensa, além de área para fazer fogueira.

Nota no Airbnb: 4,98

Palavra do hóspede: "Foi tudo perfeito, recomendo a todos!" (Chirochi, junho de 2024)

São Sebastião (SP)

Para quatro hóspedes, na Barra do Sahy Imagem: Reprodução/Airbnb

Rodeada por uma varanda, a ampla casa feita de vidro e madeira na Barra do Sahy hospeda até quatro pessoas em dois quartos com camas de casal e sofá-cama. Na parte de baixo ficam as redes, a churrasqueira móvel e uma pia com fogãozinho.

Nota no Airbnb: 4,96

Palavra do hóspede: "Casa limpa, linda arquitetura, superconfortável." (Thiago, junho de 2024)

Brumadinho (MG)

Boa área de lazer próxima de Inhotim Imagem: Reprodução/Airbnb

A sala envidraçada permite curtir o pôr do sol e a paisagem de montanhas ao redor da casa, a 31 quilômetros do Instituto Inhotim. Dentro de um condomínio, tem dois quartos, área de serviço, piscina, churrasqueira, estacionamento e quintal.

Nota no Airbnb: 4,99

Palavra do hóspede: "Ótimo local para uns dias de descanso!" (Nathan, julho de 2024)

Rio das Ostras (RJ)

Para em ir em turma, a poucos passos da areia da praia Imagem: Reprodução/Airbnb

De frente para o mar e a poucos passos da areia, a casa de quatro quartos recebe até doze hóspedes. O uso de guarda-sol, esteiras e toalhas de praia está contemplado no aluguel.

Nota no Airbnb: 5

Palavra do hóspede: "Ficamos bem satisfeitos, local seguro e com visual incrível." (Edson, julho de 2024)

Ao reservar uma hospedagem pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.