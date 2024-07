UniCredit supera expectativas no 2º trimestre e melhora guidance

O UniCredit teve lucro líquido de 2,68 bilhões de euros no segundo trimestre de 2024, maior do que o ganho de 2,31 bilhões de euros apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira. O resultado ficou acima da projeção de analistas levantada pelo próprio banco italiano, de lucro de 2,38 bilhões de euros.

A receita do UniCredit teve expansão anual de 6,1% no trimestre, a 6,33 bilhões de euros, também superando o consenso de analistas, de 6 bilhões de euros. Apenas a receita com juros cresceu 1,9% na mesma comparação, a 3,57 bilhões de euros.

O UniCredit disse também que pretende distribuir aos acionistas cerca de 1,4 bilhão de euros em dividendos intermediários, o que será melhor definido em outubro.

O banco também elevou sua projeção de receita para o ano, de 22,5 bilhões de euros para 23 bilhões de euros.

Apesar dos resultados acima do esperado, a ação do UniCredit recuava 1,5% na Bolsa de Milão por volta das 4h30 (de Brasília). Fonte: Dow Jones Newswires.