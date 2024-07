Tufão Gaemi faz governo fechar escolas e deslocar milhares em Taiwan

O tufão Gaemi atinge Taiwan nesta quarta-feira (24) obrigando o governo local a fechar escolas e deslocar milhares de habitantes. O fenômeno climático chega à ilha levando chuvas e ventos fortes após causar inundações nas Filipinas.

Por conta da passagem do tufão, as autoridades retiraram mais de 4 mil pessoas em três zonas remotas no norte da ilha, suspenderam os serviços de trens e barcos e cancelaram mais de 250 voos internacionais.

"Espera-se que Gaemi seja o tufão mais forte a atingir Taiwan em oito anos, desde o tufão Nepartak em 2016", disse à AFP o meteorologista Huang En-hong, da Administração Central do Clima. A previsão é que os impactos do fenômeno durem quatro dias.

Diante deste quadro, o presidente taiwanês Lai Ching-te fez um apelo para que os moradores "coloquem a segurança em primeiro lugar". Gaemi também levou o governo autônomo da ilha a suspender parte de exercícios militares realizados anualmente para se preparar para uma possível invasão da China, que reivindica sua soberania sobre este território.

"Espero que diante de nossos esforços conjuntos, o impacto possa ser minimizado (...) convoco os cidadãos de todo o país a não saírem durante o tufão a menos que seja necessário, principalmente, não irem a locais perigosos", declarou Lai.

Ondas gigantes no norte do país

No condado de Yilan, no nordeste de Taiwan, ondas gigantes atingiram a costa, enquanto os vendedores do mercado tentavam proteger suas barracas com lonas.

No cais local, repleto de embarcações, o pescador Hsu amarrou seu barco a um abrigo contra fenômenos climáticos como Gaemi.

"Estou preocupado com o tufão, o barco é a minha forma de ganhar dinheiro", disse ele à AFP.

Gaemi avançou em direção a Taiwan após fortes chuvas que inundaram as ruas de Manila, capital das Filipinas, e provocaram deslizamentos de terra no norte do país.

Equipes de resgate foram enviadas à capital para ajudar a retirar os moradores das casas depois que as chuvas transformaram algumas ruas em rios.

O tufão deverá cruzar o Estreito de Taiwan e atingir as províncias de Zhejiang e Fujian, no leste da China, na quinta-feira (25).