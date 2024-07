Suspeito de ataque contra Salman Rushdie em NY vai enfrentar acusação federal de terrorismo

Por Brad Brooks

(Reuters) - O homem acusado de tentar assassinar o escritor Salman Rushdie em Nova York dois anos atrás enfrentará acusações federais de terrorismo nos Estados Unidos devido a seu suposto apoio ao Hezbollah, segundo o indiciamento divulgado nesta quarta-feira.

O indiciamento acusa Hadi Matar, o homem de Nova Jersey que já está enfrentando acusações de homicídio e agressão por conta do ataque com faca em 2022 contra Rushdie, de mais três acusações de terrorismo, incluindo ter feito uma ação terrorista e fornecer apoio material para o Hezbollah -- grupo definido pelos EUA como terrorista que foi fundado pelo Irã no Líbano no início dos anos 1980.

Matar, que tem origem libanesa, alegou inocência nas acusações estaduais de tentativa de homicídio e de agressão, e aguarda julgamento. Ele segue preso em uma cadeia de Mayville, em Nova York.

O defensor público de Matar, Nathaniel Barone, disse que seu cliente planeja se declarar inocente perante as acusações federais.

Em 1988, o então líder supremo do Irã, aiatolá Ruhollah Khomeini, declarou um "fatwa", ou uma decreto religioso, pedindo que muçulmanos matassem Rushdie por conta da publicação do seu livro “Versos Satânicos”, considerado herege.

Rushdie, um aclamado romancista nascido na Índia, passou uma década se escondendo. Ele perdeu o olho direito e teve a mão esquerda severamente ferida no ataque com faca em agosto de 2022, em um evento no qual o escritor iria fazer uma palestra.

O Hezbollah é um grupo islâmico xiita que compartilha a ideologia da República Islâmica do Irã. Matar é um muçulmano xiita.

(Reportagem de Brad Brooks em Longmont, Colorado)