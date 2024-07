Celular no pulso por menos de R$ 1.000: por que Galaxy Watch4 faz sucesso

Um smartwatch pode ser um bom aliado para quem busca mais equilíbrio e praticidade na rotina. Isso por que ele ajuda a monitorar exercícios e dados de saúde, além de outros recursos úteis para o dia a dia, como ler notificações e responder mensagens, dar play ou pause em músicas, realizar pagamentos por aproximação, tudo sem precisar pegar no celular.

Esse modelo que o Guia de Compras UOL encontrou promete fazer tudo isso e mais um pouco: o Galaxy Watch4 BT 40 mm, da Samsung, conta com mais de 90 modos de treino, além de monitorar batimentos cardíacos e até o sono. Veja mais detalhes sobre esse relógio inteligente e as opiniões de quem já comprou:

O que a Samsung diz sobre esse smartwatch?

Tela AMOLED de 1.2 polegadas e com resolução de 396 x 396 pixels;

Possui mais de 90 modos de treinos;

Resistente à água e à poeira, e conta com bússola e barômetro;

Promete monitoramento completo da saúde com bioimpedância, batimento cardíaco, eletrocardiograma, pressão sanguínea, sono avançado e oxímetro;

Treinamento com intervalo: é possível definir previamente a duração, distância e número de séries para monitorar evolução em exercícios;

Define metas para peso, porcentagem de gordura corporal e mais;

Realiza pagamento por NFC (aproximação);

Bateria que promete durar até 40 horas (de 247 mAh).

O que diz quem comprou?

Na Amazon e Magalu, esse relógio inteligente da Samsung tem 4,6 estrelas (do máximo de cinco). Os consumidores apontaram que os principais pontos positivos desse produto são o conforto e a diversidade de funções úteis.

Eu estou mega satisfeita com o relógio, e belíssimo tem muitas funcionalidades como treino em academia, funciona em modo automático coletando dados de pressão e batimentos cardíacos. Tem um design lindo e tamanhos variados para tamanhos diferentes de pulso [...] Daniela

Confortável, não incomoda, recomendo deixar no modo econômico para que a bateria dure mais tempo, as funções de pagamento por aproximação funciona perfeitamente, o GPS também muito bom e o modo sono é incrível mede o tempo de sono perfeitamente. Cassio Douglas Correia Costa

Tem função alto- falante no próprio relógio o que permite escutar suas músicas mesmo sem um fone através de apps como Spotify. WhatsApp da para responder e visualizar as mensagens nele sem precisar pegar o telefone, atender e realizar chamadas, verificar batimentos cardíacos e monitoramento de sono dentre outras diversas funções. Vale muito a pena ter um. Débora

Pontos de atenção

Entre as avaliações, a principal crítica dos consumidores em relação ao Watch4 BT é a bateria. Veja os comentários:

Comprei ano passado para usar nos treinos e o resultado foi um sucesso. Me sinto até mais motivada a ir treinar, pois o relógio tem uma ótima monitoria dos treinos e tempo de atividade. Fora que as funções são excelentes. O único ponto que deixa a desejar é que eu uso ao longo do dia e a noite acaba a bateria muito rápido. Susy

O relógio é incrível, não tenho nada a criticar até o momento. O único ponto negativo, que é unânime, é a bateria. Pra dormir com ele, trabalhar, praticar um exercício, isso desligando quase tudo, pode ter certeza que não vai durar 24 horas a bateria e achei o carregamento lento. Precisa melhorar nesse ponto, mas as funcionalidades dele são incríveis. Lucas

