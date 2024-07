Santander Brasil quer dobrar negócio de PMEs em poucos anos, diz presidente

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente-executivo do Santander Brasil, Mario Leão, reforçou nesta quarta-feira a estratégia do banco de dobrar o negócio de pequenas e médias empresas (PMES) em alguns anos.

"Nós queremos em alguns anos, poucos anos, dobrar nosso negócio. Acreditamos que tem espaço pra isso", afirmou o executivo durante videoconferência com analistas sobre o balanço do segundo trimestre divulgado na véspera.

"Isso vale para todos os segmentos..., mas obviamente tem os 'clusters' diferentes", ponderou, ressaltando também que esse movimento não será linear.

No segundo trimestre, a carteira de crédito das PMEs somou 70,922 bilhões de reais, alta de 14% ano a ano e de 3% no trimestre.

A inadimplência acima de 90 dias atingiu 4,7%, aumento de 0,5 ponto percentual na comparação anual e de 0,3 ponto em relação ao primeiro trimestre, o que o Santander atribuiu a efeitos pontuais de mudança do modelo de cobrança e estratégia de renegociação no início do ano.

De acordo com o banco, já se observou normalização na inadimplência das PMEs, evidenciada pela melhora no atraso de 15 a 90 dias - que atingiu 4,3%, com diminuição de 0,9 ponto no ano e 0,6 ponto no trimestre.