Galaxy S23 FE está R$ 1.700 mais barato; veja se é hora de comprar

Lançado em outubro do ano passado para ser o modelo "top baratinho" da Samsung, o Galaxy S23 FE (Fan Edition) está com desconto de R$ 1.700 em relação ao preço oficial no site da fabricante (R$ 3.999).

No Magalu, o smartphone é vendido por R$ 2.294,10 no Pix (ou R$ 2.549 em até 10 parcelas). É um preço interessante, já que em outros varejistas, como a Amazon, o celular está na casa dos R$ 2.600.

O Guia de Compras UOL testou o aparelho por três semanas em 2023 e traz a seguir as principais qualidades e limitações do Galaxy S23 FE para você decidir se esse é o momento de comprar.

Bom para tirar fotos

O que mais me agradou no S23 FE foram as câmeras. O conjunto traseiro é formado por três lentes:

principal de 50 MP (megapixels)

grande-angular (que amplia o campo de visão) de 12 MP

teleobjetiva (que permite zoom óptico) de 8 MP

A câmera frontal (selfie) é de 10 MP.

Foto noturna: com a função ativada, notei uma melhora considerável no brilho e na nitidez das fotos sob pouca iluminação.

Selfie no modo padrão à esquerda e com o "modo noturno" ativado à direita; segunda imagem tem mais brilho e nitidez Imagem: Afonso Ferreira/UOL

Modo retrato: é uma função interessante que permite desfocar objetos e pessoas em segundo plano. Você pode ajustar o desfoque e tirar fotos mais bonitas. Gostei bastante.

Selfie no modo padrão à direito e com o "modo retrato" ativado à direira; na segunda imagem o fundo ficou desfocado Imagem: Afonso Ferreira/UOL

Foto em movimento: é um bom recurso para quando você treme a mão na hora de tirar a foto ou vai fotografar seu pet que não para quieto, por exemplo. A câmera captura o movimento e estabiliza a imagem automaticamente, melhorando a qualidade da foto.

Fotos com zoom: como em qualquer outro celular, a qualidade da imagem cai bastante quando se usa o zoom máximo de 30 vezes. Mesmo assim, o recurso da foto em movimento estabilizou bem a imagem —em todos os celulares que tive, inferiores ao S23 FE, as fotos com zoom sempre ficavam tremidas.

Foto com zoom máximo de 30x Imagem: Afonso Ferreira/UOL

'Telona' para vídeos e jogos

Para quem curte assistir a séries ou jogar pelo celular, o S23 FE tem uma tela de 6,4 polegadas, que é maior que a do irmão S23 (6,1 polegadas). Aqui vale mencionar que o aparelho tem uma borda que "come" parte do display, ou seja, a tela poderia ser ainda maior se ela ocupasse toda a extensão frontal do celular.

A taxa de atualização de 120 Hz é interessante para quem joga, pois significa que são mais quadros por segundo e o jogo fica mais fluido. Outro ponto positivo é o "modo game", que bloqueia notificações, mensagens e ligações para você se concentrar no jogo.

Grandão e pesado

O tamanho e o peso dele me incomodaram um pouco no começo —e pode ficar ainda maior dependendo da capinha que usar. Eu me acostumei após alguns dias de uso e conseguia levá-lo no bolso da calça numa boa, mas quem não gosta de celular grande ou tem a mão pequena pode ter mais dificuldade.

As especificações são:

209 gramas (peso)

15,8 cm (altura) X 7,65 cm (largura) X 0,82 cm (espessura)

Foto com o "modo retrato" ativado usando a câmera traseira Imagem: Afonso Ferreira/UOL

Processador é rápido, mas esquenta

Durante os testes, o celular não travou nem demonstrou lentidão nenhuma vez, inclusive durante jogos. O problema é que ele esquenta demais se usado direto por mais de 10 ou 15 minutos —ele esquentou bastante a ponto de incomodar enquanto usava o navegador de internet.

Esse problema de esquentar demais é a principal reclamação que observei de outros usuários do aparelho no site da própria Samsung e de vendedores na internet.

Bateria não aguenta mais que um dia

Foto com o "modo retrato" ativo com a câmera traseira Imagem: Afonso Ferreira/UOL

O quesito bateria deixou um pouco a desejar nesse aparelho. Não consegui passar um dia inteiro sem ter de recarregá-lo.

Se você deixar o bluetooth, o wi-fi e o GPS desligados enquanto não estiverem em uso, pode ser que consiga ficar um dia inteiro sem fazer a recarga. No mais, é sempre bom levar um carregador, cabo ou power bank para não ficar na mão.

Vale a pena comprar?

Como mencionado, o aparelho teve uma queda considerável em seu preço desde o lançamento, fazendo com que se tornasse o mais barato da linha S23.

Considerando as configurações do S23 FE, seu desempenho e limitações, avalio que o preço atual esteja mais condizente com o que ele entrega.

Se você não faz questão de ter o top de linha ou o mais atual —a Samsung lançou a linha S24 este ano—, o Galaxy S23 FE é uma opção interessante.

