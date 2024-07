Nunes faz maratona de reuniões com pré-candidatos à Câmara por frente ampla

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) iniciou uma série de encontros com os pré-candidatos a vereador em São Paulo para reforçar o que chama de "frente ampla". As reuniões ocorrem às vésperas da convenção que oficializará emedebista como candidato à reeleição.

O que aconteceu

Nunes esteve com nomes do PL, MDB e Solidariede entre terça (22) e quarta (23). As reuniões são restritas aos pré-candidatos ao Legislativo, às equipes de pré-campanha e lideranças partidárias.

Os encontros vão ocorrer com os pré-candidatos dos 12 partidos que fazem parte da coligação. Segundo a pré-campanha, as reuniões devem se estender até o início de agosto. O objetivo dos encontros é "unificar" o discurso de pré-campanha para demonstrar união na convenção, marcada para o dia 3 de agosto, com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (leia mais abaixo).

O prefeito quer valorizar o que vem chamando de "frente ampla". A coligação do emedebista é a maior entre os candidatos à prefeitura neste ano. "Esses encontros estão sendo muito frutíferos. Existe uma aproximação interessante, uma troca de informação. Agora, é hora de estreitar os laços, por bancada e afinar o discurso", afirmou Enrico Misasi, presidente da Executiva Municipal do MDB de São Paulo.

As reuniões com integrantes do Avante acontecem nesta quinta-feira (25) pela manhã e com o Republicanos, no início da noite. Os encontros de Nunes com os pré-candidatos a vereador do Podemos, PSD, Mobiliza, PRD, União Brasil e Progressistas estão agendas para acontecer entre os dias 26 de julho e 1º de agosto.

Nossa frente ampla não é apenas no nome. É, também, na forma. Há várias pessoas engajadas em nosso projeto, que é o de continuidade da gestão. Queremos, todos, o melhor para São Paulo.

Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo e pré-candidato à reeleição

Convenção deve ter Bolsonaro, Michelle e Tarcísio

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou presença na convenção do MDB. O evento oficializa a chapa do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e do coronel Ricardo Mello Araújo (PL) para disputar a Prefeitura de São Paulo.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também devem participar da convenção. O evento ocorrerá no estacionamento da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). Presidentes dos partidos aliados, lideranças locais e nacionais e pré-candidatos a vereador das legendas confirmaram presença.

Pré-campanha quer usar convenção para reforçar "frente ampla" com chapa de Nunes. "Será o momento de mostrar a amplitude da coalizão política em torno da reeleição do prefeito Ricardo Nunes e a força popular que o sustenta", afirmou Enrico Misasi, presidente do diretório municipal do MDB em São Paulo.

Partido de Nunes diz que há um "simbolismo" no local em que ocorrerá a convenção. Misasi lembra que o ex-governador Mário Covas (PSDB) oficializou a candidatura à gestão estadual no mesmo espaço. O político era avô do ex-prefeito tucano Bruno Covas, morto em 2021, de quem Nunes foi vice. O atual prefeito tem reforçado a ligação com o antecessor — o PSDB, no entanto, lançou o pré-candidato José Luiz Datena à disputa municipal.

O nome do coronel Mello Araújo para vice de Nunes foi uma indicação de Bolsonaro. Durante sabatina promovida pelo UOL e pela Folha, o prefeito negou que a indicação tenha gerado desconfortos. "Tantos outros fizeram indicações de uma forma democrática. Os partidos foram participando, o que culminou numa decisão unânime de apoio ao nome do coronel. Não houve imposição com relação a isso, até porque eu não aceitaria, e o presidente Bolsonaro sabe disso", afirmou.