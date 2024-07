Caciques do PSDB se reúnem com Datena para abafar boatos de desistência

Do UOL, em São Paulo

Em meio a boatos de que vá desistir da pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo, José Luiz Datena se encontrou nesta quarta-feira (24) com presidentes do PSDB.

O que aconteceu

Apresentador se reuniu com o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), o presidente nacional do PSDB Marconi Perillo e o presidente do PSDB em São Paulo José Aníbal. O encontro durou cerca de duas horas.

Aécio disse que encontrou Datena "determinado a ser candidato". "Tenho muita confiança. O candidato Datena é extremamente competitivo e o partido vai homologar sua candidatura no sábado", disse o deputado em nota.

Perillo também disse que o diálogo foi proveitoso. "Conversamos muito aqui sobre plano de governo, várias questões importantes para São Paulo, sobre estratégias, foi uma conversa excelente", disse após o encontro.

A convenção do PSDB em São Paulo está marcada para o próximo sábado (27) para oficializar a pré-candidatura de Datena, mas ele próprio colocou dúvida em sua continuidade na disputa. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo publicada na segunda (22), Datena disse que até ele desconfia de que não vai seguir com a candidatura. "Se o Biden pode desistir a qualquer momento, por que eu não posso?", declarou. "No dia seguinte, o apresentador cancelou uma agenda de campanha, em que visitaria o SindHosp (Sindicato Patronal dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de São Paulo).

Entretanto, Datena disse nesta terça-feira (23) que vai seguir com a campanha. "Se eu levantar aqui e pedir pra mijar, vão dizer que eu vou desistir da campanha. Eu não posso fazer nada que o cara diz que eu vou desistir da campanha. Eu sou pré-candidato", afirmou em entrevista ao Flow Podcast.

Uma ala dentro do partido defende que Datena desista mesmo. O ex-presidente municipal da sigla Fernando Alfredo afirma que Datena se aproveita da exposição da candidatura para renovar seu contrato com a Band. Diz também que a desistência da candidatura é uma questão de tempo, o que a campanha nega.

Outro tucano aliado de Nunes, o secretário-executivo do prefeito, Fábio Lepique, diz que Datena "não tem apoio fora da cúpula do partido". "Datena quer surfar na onda da antipolítica. Mas o fato é que a militância do PSDB não o aceita", afirmou nesta terça-feira (23) para a Folha de S.Paulo.