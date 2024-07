Receita da IBM supera estimativas com forte demanda por software e IA

(Reuters) - A IBM superou as estimativas dos analistas para a receita do segundo trimestre nesta quarta-feira, impulsionada pela forte demanda por seu software e pelo aumento nos gastos relacionados à inteligência artificial por parte dos clientes que buscam aproveitar a crescente tecnologia.

A empresa reportou uma receita de 15,77 bilhões de dólares, contra estimativa média dos analistas de 15,62 bilhões de dólares, segundo dados da LSEG.

A IBM tem focado na expansão de sua plataforma Watsonx, que permite aos usuários implantar chatbots ou aprimorar código para programas de IA, ao mesmo tempo em que torna sua família de modelos de IA Granite de código aberto, visando popularizar seus serviços ligados à tecnologia.

As vendas no segmento de software subiram cerca de 7%, para 6,74 bilhões de dólares. Cerca de 75% da receita foi recorrente, informou o diretor financeiro da empresa, James Kavanaugh, à Reuters.

A lista de negócios de IA da empresa -- uma combinação de reservas e vendas reais de diversos produtos -- cresceu para 2 bilhões de dólares, sendo cerca de 1 bilhão adicionado no segundo trimestre.

O segmento de consultoria representou 75% da lista, com o restante vindo de software, disse Kavanaugh.

Ainda assim, as receitas de consultoria caíram cerca de 1%, para 5,18 bilhões de dólares, à medida que os clientes reduziram gastos discricionários e projetos de consultoria de curto prazo.

"Estamos vendo um ambiente macroeconômico geral muito dinâmico e, por baixo disso, os clientes estão escolhendo tecnologia para obter vantagem competitiva. Eles estão gastando em IA generativa", disse Kavanaugh.

Ainda assim, o lucro ajustado por ação no segundo trimestre de 2,43 dólares superou as estimativas de 2,20 dólares, com vendas robustas no segmento de software, que possui margem elevada, ajudando a compensar a fraqueza em consultoria.

(Reportagem de Arsheeya Bajwa em Bengaluru)