Raízen: moagem de cana-de-açúcar cresce 15,3% no 1º trimestre da safra 2024/25

São Paulo, 24 - A Raízen processou 30,9 milhões de toneladas de cana-de-açúcar no primeiro trimestre da safra 2024/25 (abril de 2024 a março de 2025), informou nesta terça-feira (23) a companhia, em sua prévia operacional. O volume representa aumento de 15,3% ante igual período da safra anterior, quando a moagem somou 26,8 milhões de toneladas. Segundo a Raízen, o resultado refletiu o início antecipado da colheita e o clima mais seco. O nível de açúcares totais recuperáveis (ATR) ficou em 124 kg por tonelada de cana, estável em relação ao primeiro trimestre da safra 2023/24. Já o rendimento agrícola foi de 88 toneladas de cana por hectare, ante 89 t/ha um ano antes.Do total de matéria-prima, 50% foi destinado ao açúcar e 50% ao etanol no primeiro trimestre da temporada 2024/25, em comparação a 52% e 48%, respectivamente, em igual período do ciclo anterior.A produção de açúcar equivalente ficou entre 3,6 milhões e 3,8 milhões de toneladas, ante 3,179 milhões de toneladas um ano antes. As vendas de açúcar somaram 2,421 milhões de toneladas no trimestre, com preço médio entre R$ 2.500 e R$ 2.650 por tonelada. O volume representa um crescimento de 26% ante o apurado um ano antes.Já as vendas de etanol somaram 1,274 bilhão de litros, ante 1,074 bilhão de litros em igual trimestre da safra passada, com preço médio entre R$ 2,65 e R$ 2,80 por litro. Já a venda de energia elétrica totalizou 8,1 milhões de megawatts-hora (MWh), ante 4,547 milhões de MWh um ano antes. O preço médio da energia praticado ficou entre R$ 190 e R$ 220 por Mwh.A companhia observou que as informações são preliminares, não auditadas e sujeitas a revisão até a data da divulgação oficial. A Raízen divulgará seus resultados referentes ao primeiro trimestre do ano-safra 2024/25 no dia 13 de agosto, após o fechamento do mercado.