Queda de avião no Nepal deixa quase 20 mortos

KATMANDU, 24 JUL (ANSA) - Um avião de passageiros que transportava 19 pessoas caiu logo após a decolagem no Aeroporto de Katmandu, capital do Nepal, nesta quarta-feira (24).

A aeronave da Saurya Airlines tinha como destino a cidade de Pokhara, importante destino turístico do país, e se acidentou às 11h15 (horário local).

Segundo a polícia, a tragédia deixou 18 mortos, e apenas o piloto sobreviveu. "Ele foi resgatado e está sendo tratado", disse um porta-voz das forças de segurança à agência AFP. Uma das vítimas era um cidadão do Iêmen, mas todas as outras seriam nepalesas.

De acordo com as autoridades locais, o avião virou para a direita e caiu à leste da pista do aeroporto logo após a decolagem, pegando fogo em seguida. A aeronave transportava dois tripulantes e 17 funcionários da companhia aérea.

O setor de aviação civil no Nepal cresceu muito nos últimos anos, mas apresenta um longo histórico de acidentes, situação agravada pela geografia montanhosa do país, encravado na cordilheira do Himalaia.

A União Europeia já baniu todas as companhias nepalesas de seu espaço aéreo por razões de segurança. (ANSA).

