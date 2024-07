Quando posso fazer o saque-aniversário do FGTS de 2024? Veja calendário

O governo já deu início ao calendário para o saque-aniversário do FGTS em 2024. Os recursos serão disponibilizados de acordo com o mês de nascimento dos trabalhadores. Por exemplo, aqueles nascidos em junho e julho já podem sacar o valor disponível.

Como funciona o saque-aniversário do FGTS?

Na modalidade saque-aniversário, os trabalhadores que optaram por essa forma de retirada têm o direito de sacar parte do saldo do FGTS anualmente, no mês de seu aniversário. No entanto, em caso de demissão, só têm acesso à indenização rescisória.

A proposta do Ministério do Trabalho é permitir que esses trabalhadores possam sacar o saldo total de suas contas, além da indenização rescisória. O governo planeja alterar essa regulamentação para permitir o saque completo do saldo da conta em demissões sem justa causa, de forma semelhante ao que ocorre para aqueles que não escolheram o saque-aniversário. Em dezembro, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, manifestou sua intenção de apresentar o projeto de lei com as mudanças até março.

Calendário de pagamentos

Os valores podem ser retirados no mês de aniversário dos trabalhadores. Confira as datas de liberação abaixo: