Próximo Corolla terá autonomia gigante para encarar rivais chineses

Com chegada ao mercado esperada para o ano de 2026, a nova geração do Toyota Corolla deverá ter como principal característica sua autonomia.

Visando uma evolução de seu sistema híbrido, uma das metas é ter uma versão híbrida plug-in podendo entregar 2.100 km de alcance para melhorar sua competitividade em um mercado que possui no momento superioridade chinesa.

O que aconteceu

O Toyota Corolla, que já há seis anos está em sua 12ª geração, deve ter sua atualização chegando em 2026 ao Japão. De acordo com a publicação japonesa Best Car, o foco do novo carro será a autonomia.

Assim sendo, seu formato está sendo pensado para que sua aerodinâmica ajude a melhorar seu alcance energético. A Best Car cita também que o modelo também será mais baixo que a versão atual.

A primeira versão do modelo virá com motor 1.5 litro aspirado de quatro cilindros com 130 cv de potência e torque de 15 kgfm. A com sistema híbrido virá com motor de 100 cv e 13 kgfm (o sistema híbrido não teve seus valores divulgados) e a com um motor turbo terá 180 cv e 23 kgfm.

Com o sistema híbrido, a montadora tentará ganhar eficiência energética, visando fazer o Corolla superar a barreira dos 2.000 km de autonomia - algo que chinesas como a BYD já estão conseguindo implementar no mercado.

Assim, com eficiência térmica de 41% frente aos 46,06% da BYD com seu motor híbrido 1.5 litros de quinta geração, a Toyota visa conseguir uma autonomia de 2.100 km para superar a concorrente.

