Pré-candidata na Grande SP é ameaçada: 'Prefeita só se for no cemitério'

A vereadora e pré-candidata à Prefeitura de Caieiras Josie Dártora (PV) foi alvo de ameaças por homens que, segundo ela, são aliados do atual prefeito da cidade, Gilmar Lagoinha (PL).

O que aconteceu

Em vídeo que circula nas redes sociais, homens dizem que Josie só será prefeita no cemitério. "Tá chamando a Josie de Jô, já? Aqui ó [mostra o dedo do meio para a câmera]. Ela vai ser prefeita aqui ó. Tira esse print", diz um deles, identificado como Felipe Lima, pré-candidato a vereador em Franco da Rocha, cidade vizinha.

Lima mostra uma arma e ri. "Aqui a gente defende Caieiras na bala", diz ele, que deixou o partido Solidariedade após o episódio. Ele está acompanhado por Henrique Stocco, assessor do vereador de Caieiras Juninho (PP). Na gravação, Stocco diz: "Prefeita só se for no cemitério".

Josie diz que Lima e Stocco são aliados do prefeito e conta que essa não é a primeira vez em que ela é intimidada. Ela diz que anda acompanhada de seguranças desde o ano passado e que registrou boletim de ocorrência nesta terça (23) por ameaça e incitação ao crime.

"Meu sentimento é de tristeza pelo que está acontecendo na política da cidade", disse ela ao UOL. "Sempre houve disputas, eu sou a terceira geração política em Caieiras, depois do meu pai, meu avô. Nunca teve uma situação como essa".

O prefeito Gilmar Lagoinha (PL) negou a associação com a dupla e chamou o ato de "condenável". Lagoinha disse que "cada um é responsável pelo que faz e pelo que diz". "Não tem cabimento algum quererem associar o ato condenável de uma pessoa a outra, que não concorda e não teve participação nenhuma", afirmou. "Qualquer tentativa de forçar essa associação, como colocar a minha foto em um vídeo de outra pessoa é transformar um assunto sério em baixaria política".

Para Josie, Lagoinha tenta se vitimizar, quando ela é a vítima do caso. "Todas as lideranças da região se manifestaram publicamente, ele não entrou em contato", falou. "A única nota [do prefeito] foi se vitimizando e me atacando. A disputa, que deveria ser saudável, passou a intimidação, ameaças".

O vereador Juninho, que emprega Stocco, manifestou repúdio ao vídeo. O parlamentar disse que está internado no hospital após uma emergência, mas que, "assim que tiver alta e retornar ao gabinete, tomarei todas as medidas necessárias para lidar com essa situação de forma justa e rigorosa".

O Solidariedade disse ter decidido que Lima não será candidato pelo partido. "Antes que um processo interno fosse aberto, o próprio entregou sua carta de desfiliação", disse a presidente da legenda em Franco da Rocha, Lorena Oliveira —que também é pré-candidata à prefeitura. "Não podemos aceitar ameaças contra mulheres e violência de gênero na política", disse.

O UOL tenta contato com Stocco e Lima, que trancaram as contas nas redes sociais após o ocorrido. O espaço está aberto para manifestações.