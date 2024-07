Quaest no Rio: Paes tem 49%; Ramagem, 13%, e Tarcísio Motta, 7%

Pesquisa Quaest divulgada hoje mostra o atual prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), na liderança das intenções de voto para as eleições deste ano.

Cenário 1

Paes tem 49%, mais de 30 pontos à frente dos candidatos em segundo lugar. Alexandre Ramagem (PL), com 13%, e Tarcísio Motta (PSOL), com 7%, estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro, que é de três pontos para mais ou para menos.

Resultado aponta reeleição do prefeito do Rio no 1º turno. Paes tem percentual maior do que todos os seus adversários juntos e, desconsiderando os votos nulos, em branco e os indecisos, o prefeito fica com mais de 50% dos votos válidos.

Veja a pesquisa para a eleição no Rio:

Eduardo Paes (PSD): 49%

49% Alexandre Ramagem (PL): 13%

13% Tarcísio Motta (PSOL): 7%

7% Cyro Garcia (PSTU): 3%

3% Rodrigo Amorim (União): 3%

3% Juliete Pantoja (UP): 2%

2% Marcelo Queiroz (PP): 2%

2% Carol Sponza (Novo): 1%

1% Dani Balbi (PCdoB): 1%

1% Henrique Simonard (PCO): 0%

0% Indecisos: 4%

4% Branco/nulo/não pretendem votar: 15%

Não é possível comparar com a rodada anterior, divulgada em junho, porque mais nomes foram apresentados aos entrevistados no cenário principal desta vez. No levantamento do mês passado, só havia um cenário de 1º turno.

Cenário 2

No segundo cenário, os cinco pré-candidatos oscilaram dentro da margem de erro, em comparação ao mês passado. Em junho, Paes tinha 51%; Ramagem, 11%, e Motta, 8%.

Eduardo Paes (PSD): 52%

52% Alexandre Ramagem (PL): 14%

14% Tarcísio Motta (PSOL): 10%

10% Rodrigo Amorim (União): 3%

3% Marcelo Queiroz (PP): 2%

2% Indecisos: 4%

4% Branco/nulo/não pretendem votar: 15%

Paes vai melhor entre mulheres (51%), católicos (56%) e pessoas que estudaram até o ensino fundamental (56%). O aliado do presidente Lula lidera em todos os segmentos testados pelo instituto: por gênero, faixa etária, escolaridade, renda domiciliar, religião e raça.

O atual prefeito também venceria todas as simulações de segundo turno em que aparece:

Eduardo Paes (PSD): 62% x 25%: Alexandre Ramagem (PL)

Eduardo Paes (PSD): 57% x 24%: Tarcísio Motta (PSOL)

Alexandre Ramagem (PL): 32% x 32%: Tarcísio Motta (PSOL)

Dados sobre a pesquisa: a Quaest foi contratada pela Rádio Tupi e entrevistou 1.104 eleitores cariocas presencialmente entre os dias 19 e 22 de julho. O nível de confiança é de 95%, e o número de registro na Justiça Eleitoral, RJ-03444/2024.