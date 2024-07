Paris 2024: "Segurança existe, agora devemos dar lugar à festa", diz presidente do Comitê Organizador

Em entrevista exclusiva à RFI, o presidente do Comitê Organizador dos Jogos de Paris 2024, Tony Estanguet, falou sobre a segurança durante o evento, principalmente ao longo da grande noite de abertura, que acontece nesta sexta-feira (26), no rio Sena.

No que diz respeito ao assunto, Estanguet garante que Paris está preparada para receber os milhares de turistas que chegam para a Olimpíada.

"Desde o início, demonstramos realmente a capacidade da França em saber organizar este tipo de evento histórico. Tudo foi preparado para garantir a segurança, um dispositivo incrível foi montado pelo Estado. Gostaria de saudar todas as medidas de segurança postas em prática nos últimos anos pelo Ministro do Interior (Gérald Darmanin) (...) Acho que será um show incrível que foi imaginado e implementado por Thomas Jolly (diretor artístico das cerimônias)", avalia Estanguet.

"De fato, a segurança existe e agora devemos dar lugar à festa, que é também uma celebração à cultura francesa, à diversidade", Tony Estanguet, presidente do Comitê Organizador dos Jogos de Paris 2024

Ainda dentro do assunto segurança, outra preocupação paira sobre atletas israelenses durante os Jogos, por conta da guerra na Faixa de Gaza na qual Israel está envolvido. Durante o evento, a delegação do país terá medidas específicas de proteção. Apesar das ações protetivas, o presidente do Comitê Organizador local enxerga uma oportunidade de "enviar uma mensagem à comunidade internacional".

Questionado sobre a possibilidade de haver um clima hostil tanto em relação aos atletas israelenses como palestinos, Tony Estanguet, acredita haverá unidade em torno do espírito esportivo evocado pelos Jogos.

"Minha mensagem às delegações é que consigam preservar a universalidade dos Jogos. Temos poucas ocasiões a nível global de reunir todos os países. Estes atletas vão desfilar todos no mesmo lugar. Vão desfilar em unidade para enviar uma mensagem à audiência internacional. Somos cidadãos do mundo e vamos mostrar que a humanidade é capaz de se unir. Sabemos que os Jogos não têm um poder de parar todas as guerras, mas o esporte, principalmente os grandes eventos esportivos, tem essa capacidade de reunir as pessoas", conclui Estanguet.

A abertura oficial da Olímpiada de Paris é nesta sexta-feira (26) a partir de 19h30 (14h30 de Brasília), com a cerimônia sendo realizada ao longo do Rio Sena, que corta a capital. Mas algumas modalidades, como rugby sevens e o futebol masculinos, já deram o ponta pé inicial em suas competições nesta quarta-feira (24).

