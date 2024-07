Moody's dá nota máxima de rating para PagBank com perspectiva estável

A agência de classificação de risco Moody's atribuiu ao PagBank o rating máximo na escala (AAA br), com perspectiva estável. O banco diz que a decisão comprova a "solidez e confiabilidade" do PagBank.

O que aconteceu

A avaliação foi dada pela Moody's Local Brasil. O rating AAA br é o nível mais alto na escala nacional e a avaliação é realizada com base na análise dos dados financeiros consolidados do banco digital.

Em agosto de 2023, o PagBank havia conseguido a certificação brAAA pela agência global S&P Global Ratings. Em relatório, a Moody's afirma que o PagBank tem uma posição competitiva no segmento de adquirência, atuação consolidada com profissionais autônomos, micro, pequenas e médias empresas, e resultados sólidos nos últimos anos. "O relatório menciona ainda o trabalho desenvolvido pela companhia no crescimento e diversificação do seu portfólio em produtos no segmento banking", afirma o PagBank, em nota.