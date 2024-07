Ouro fecha em alta diante de aversão ao risco nos mercados acionários

O preço do ouro fechou em alta nesta quarta-feira, 24, diante de um movimento de aversão ao risco nos mercados acionários globais e forte demanda por investimentos seguros. Enquanto os desenvolvimentos das campanhas eleitorais da vice-presidente Kamala Harris e do ex-presidente Donald Trump seguem no radar, investidores mantêm uma postura cautelosa em suas carteiras.

O metal estende os ganhos de ontem. O ouro para agosto fechou em alta de 0,35%, em US$ 2.415,70 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Segundo o Conselho Mundial do Ouro (WGC, na sigla em inglês), as incertezas do cenário eleitoral dos Estados Unidos fez com que o metal se tornasse mais atrativo para os investidores. "Embora o ouro não tenha reagido, em média, ao resultado de eleições anteriores, o resultado desta eleição pode ter um efeito mais notável no sentimento dos investidores"

*Com Informações da Dow Jones Newswires