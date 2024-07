Número 1 do tênis, Sinner desiste dos Jogos Olímpicos de Paris

ROMA, 24 JUL (ANSA) - O tenista italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo, foi cortado nesta quarta-feira (24) das Olimpíadas de Paris, na França, em razão de uma amigdalite.

O tirolês, que era uma das principais esperanças de medalha da Itália, acordou com febre no início da semana e chegou a adiar sua ida para a capital francesa, mas o semifinalista de Roland Garros não conseguiu se recuperar a tempo.

"É com tristeza que informo que infelizmente não poderei participar dos Jogos de Paris. Não participar das Olimpíadas é uma grande decepção, pois era um dos meus principais objetivos para esta temporada", escreveu o italiano em suas redes sociais.

Sinner iria disputar pela primeira vez na carreira os Jogos Olímpicos e havia dito em uma entrevista no início do mês que estava "ansioso" para o megaevento em Paris.

"Após uma boa semana de treino no saibro comecei a me sentir mal. Passei alguns dias descansando e durante uma consulta o médico descobriu uma amigdalite e me aconselhou veementemente a não jogar", acrescentou.

Em Paris, o campeão do Aberto da Austrália iria retornar ao palco que o consagrou como número 1 pela primeira na carreira e na história do tênis italiano.

Sem Sinner, o país europeu será representado no masculino por Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Luciani Darderi. No feminino, as italianas Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti estão classificadas. (ANSA).

