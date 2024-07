Netanyahu diz que EUA, Israel e mundo árabe estão ameaçados por 'eixo do terror' iraniano

Israel, Estados Unidos e o mundo árabe estão ameaçados pelo "eixo do terror" do Irã, disse, nesta quarta-feira (24), o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em um discurso histórico perante o Congresso americano.

"Nosso mundo está convulsionado. No Oriente Médio, o eixo do terror do Irã enfrenta os Estados Unidos, Israel e nossos amigos árabes. Isso não é um choque de civilizações. É um choque entre barbárie e civilização", disse.

