Minério de ferro amplia queda em Dalian por enfraquecimento do mercado de aço e cenário de demanda

Por Gabrielle Ng

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro em Dalian caíram pela quarta sessão consecutiva nesta quarta-feira, pressionados pelo enfraquecimento do mercado siderúrgico e por preocupações persistentes sobre a demanda na China, principal mercado consumidor do minério.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com perda de 1,65%, a 775,5 iuanes (106,61 dólares) a tonelada.

O contrato atingiu uma mínima de 771,5 iuanes por tonelada no início da sessão, seu nível mais fraco desde 8 de abril.

Já o minério de ferro de referência de agosto na Bolsa de Cingapura subia 0,21%, a 100,8 dólares a tonelada.

A maioria dos índices de referência do aço na Bolsa de Futuros de Xangai registrou perdas. Tanto o vergalhão quanto a bobina laminada a quente caíram quase 1,1%, o fio-máquina recuou perto de 1%, enquanto o aço inoxidável subiu 0,57%.

As fracas margens de lucro das siderúrgicas, devido à queda dos preços do aço, geraram preocupações sobre a demanda reduzida por minério de ferro no curto prazo, disse a consultoria chinesa Mysteel.

A produção chinesa de aço caiu 1,1% em relação ao ano anterior, para 530,6 milhões de toneladas no primeiro semestre de 2024, segundo dados da World Steel Association.

A falta de mais apoio para o setor imobiliário da China após a importante reunião política da semana passada desencadeou mais vendas, enquanto a diminuição de problemas do lado da oferta também pesou sobre o setor, disseram os analistas do ANZ.

As mineradoras globais de minério de ferro, principalmente na Austrália e no Brasil, aumentaram seus embarques em junho e apresentaram melhor desempenho trimestral, acrescentou a Mysteel.

No entanto, uma queda inesperada nos estoques na semana passada limitou as perdas nos preços do minério de ferro, acrescentaram os analistas do ANZ.

Os estoques totais de minério de ferro nos portos da China caíram 0,4% em relação à semana anterior, para 149,6 milhões de toneladas em 19 de julho, segundo dados da Steelhome.

(Reportagem de Gabrielle Ng)