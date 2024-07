Milhares de pessoas protestam contra Netanyahu no Capitólio, em Washington

Milhares de manifestantes marcharam em direção ao Capitólio, sede do Legislativo nos Estados Unidos, em Washington, nesta quarta-feira (24), em repúdio ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e para pedir um cessar-fogo após nove meses de guerra em Gaza, enquanto o líder israelense discursava perante o Congresso americano.

Uma multidão com bandeiras e faixas palestinas se reuniu perto do Capitólio. No local, os manifestantes entraram em confronto com a polícia, que disparou spray de pimenta para dispersar o protesto que pedia a prisão de Netanyahu, que é alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional.

Vários dos manifestantes lavavam os olhos e o rosto após o confronto. "Estamos horrorizados com a destruição do sistema de saúde em Gaza", disse à AFP o médico Karameh Kuemmerle.

As relações entre Estados Unidos e seu aliado Israel têm estado tensas à medida que as mortes de civis aumentam na Faixa de Gaza, levando a protestos e críticas à administração de Joe Biden.

Em 7 de outubro, comandos islamistas do Hamas mataram 1.197 pessoas, a maioria civis, e sequestraram 251 no sul de Israel, de acordo com um levantamento da AFP baseado em dados oficiais israelenses. Em resposta, Israel lançou uma ofensiva que já matou mais de 39 mil pessoas em Gaza, em sua maioria também civis, de acordo com o Ministério da Saúde do território palestino.

