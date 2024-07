Membro do time de futebol do Canadá é detido e enviado a seu país por incidente com drone

24/07/2024 12h09 Um funcionário da delegação canadense de futebol feminino foi detido pelas autoridades francesas e depois mandado para seu país por operar um drone para espionar um treino da Nova Zelândia, futura adversária das atuais campeãs olímpicas. O analista, Joey Lombardi, de 43 anos, se declarou culpado quando compareceu ao tribunal de Saint-Etienne nesta quarta-feira (24), informou o tribunal à AFP. A assistente técnica Jasmine Mander, a quem Lombardi reportava, também foi excluída e mandada de volta para o Canadá. A técnica da seleção canadense, Bev Priestman, anunciou que não ficará no banco durante a partida contra a Nova Zelândia, na quinta-feira, por não considerar apropriado após o ocorrido. "Sou a responsável final pela conduta da minha equipe. Para reforçar nosso compromisso com a integridade, decidi voluntariamente não comandar a equipe durante o jogo de quinta-feira", disse Priestman. Um de seus assistentes, analista dos rivais, tentou gravar o treino da Nova Zelândia com um drone e foi detido pela polícia. O Comitê Olímpico Canadense se declarou "chocado e decepcionado" com o incidente ocorrido na terça-feira (23) em Saint-Etienne e está investigando as circunstâncias. "Oferecemos nossas mais sinceras desculpas" ao futebol olímpico da Nova Zelândia e ao seu Comitê Olímpico, disse ele em um comunicado nesta quarta-feira. O Canadá, atual campeão olímpico, enfrentará na quinta-feira a Nova Zelândia na primeira partida em sua campanha pela defesa da medalha de ouro obtida em Tóquio. O Comitê Olímpico da Nova Zelândia (NZOC) informou que membros da equipe de apoio relataram o incidente à polícia e o operador do drone foi detido. "O NZOC apresentou formalmente o incidente à unidade de integridade do COI e pediu ao Canadá uma revisão completa", acrescentou. O Canadá afirmou que a pessoa era um membro não credenciado da Canada Soccer e que está em contato com o Comitê Olímpico Internacional e com o órgão dirigente do futebol, a Fifa, para decidir os próximos passos. mp/gfe/mcd/aam/aa/mvv © Agence France-Presse