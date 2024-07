Medalhas de Jogos de Paris terão pedaços da Torre Eiffel

ROMA, 24 JUL (ANSA) - Seja ouro, prata ou bronze, todas as medalhas dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024 vão conter uma peça de um metal que já fez parte da Torre Eiffel, monumento símbolo da capital da França.

Esta é a primeira vez que as medalhas olímpicas, tradicionalmente bastante sóbrias, apresentam tal desenho. A única exceção foi a das Olimpíadas de Pequim, em 2008, onde as premiações foram incrustadas com preciosas pedras de jade.

Ao todo, serão 5.084 medalhas de ouro, prata e bronze em disputa em Paris e nenhum detalhe foi deixado ao acaso. Desenhado pela Maison Chaumet, nas medalhas, o fragmento de ferro original da Torre Eiffel - deixado na sua cor original - foi esculpido em um hexágono, a forma geométrica que recorda o perfil geográfico da França a ponto de se tornar um dos seus apelidos [L'Hexagon].

A inserção, colocada no centro e destacada com o emblema dos Jogos de Paris 2024, é fixada por seis fechos que lembram os rebites que prendem a "Dama de Ferro". Do mesmo lado, linhas finas são projetadas em intervalos irregulares ao redor do hexágono. Esculpidos, em vez de gravados, esses raios conferem relevo e brilho à medalha.

As medalhas olímpicas e paraolímpicas têm o mesmo desenho na frente, mas diferentes no verso. Nas Olimpíadas está a deusa da vitória Nike, representada em primeiro plano em frente ao Estádio Panatenaico [onde foram realizados os Jogos Olímpicos pela primeira vez em 1896], à Acrópole de Atenas e à Torre Eiffel.

Já nas Paraolimpíadas há uma representação gráfica da Torre Eiffel vista de baixo para cima, com o nome da edição escrito em Braille.

Outra diferença entre as medalhas olímpicas e paraolímpicas é a fita a elas associada: azul com os cinco círculos para as primeiras, vermelha com os três agitos - símbolo das Paraolimpíadas - para as últimas.

Por fim, os nomes do esporte, disciplina e evento estão gravados na borda das medalhas: em francês nas medalhas olímpicas e em inglês nas paraolímpicas, línguas oficiais do Comitê Olímpico Internacional (COI) e do Comitê Internacional Paraolímpico (IPC), respectivamente. (ANSA).

